Tieliikenteen verotus on Suomessa kestämätöntä

Marinin hallitus on julistanut, että sen hallitusohjelma on ilmastopolitiikan osalta maailman kunniahimoisin. Lähempi tarkastelu kertoo aivan muuta. Liikenteen päästöt, jotka ovat n. 20 % maamme kasvihuonepäästöistä, luvataan vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on ylevä, mutta tosiasiassa sangen vaatimaton.

Kyse on samasta asiasta kuin esimerkiksi korkeushypyssä; jos riman laittaa riittävän alas, niin tulos näyttää aina hyvältä. Hallituksen liikennepäästöjen puolittamisen lähtötaso on ankkuroitu vuoteen 2005, jolloin liikenteen päästöjen lähtökohtatilanne oli sangen toisenlainen.

Tuolloin ei edes puhuttu hybridi-, sähkö- tai kaasuautoista. Vielä vuonna 2012 liikennekäytössä ei ollut yhtään täyssähkö- tai hybridiautoa.

Sen sijaan autojen luontainen teknologinen kehitys on jo itsessään vähentänyt päästöjä mm. laskeneen polttoaineen kulutuksen myötä. Henkilöautothan tuottavat päästöistä (2017) n. 60 %.

Marinin hallituksen bluffi paljastuu kaikessa karmeudessaan, kun tutkii tarkemmin tieliikenteen verotusta. Monet aikaisemmatkin hallitukset ovat perustelleet mm. polttoaineveron korotusta ”inflaatiotarkastuksilla”.

Tämä argumentti on lukujen valossa kestämätön: vuosina 2011–19 kuluttajahintojen muutos on ollut 8,6 %, mutta vastaavasti polttoaineverojen korotus on ollut peräti 45,7 %. Ja sama kurittaminen jatkuu vuonna 2020, kun tulee uusi 12 %:n polttoaineveron korotus.

Dieselin hinnalla on erityinen merkitys Suomen kansantaloudelle. Sitä koskeva polttoainevero oli vuonna 2000 n. 30 sentin tasoa, josta se on tuplaantunut 60 senttiin.

Tavaraliikenteen toimijoista edelleenkin yli 90% on dieselin käyttäjiä, ja dieselin asema toimialan käyttövoimana tullee olemaan vahva aina 2040-luvulle saakka. Yksi esitetty (SKAL) relevantti vaihtoehto on ammattidiesel, joka olisi kevyemmin verotettu ja laskisi siten mittavia logistiikkakustannuksiamme, joita maksavat kansalaiset, yritykset ja myös julkisyhteisöt.

Mutta Marinin hallitus toimii toisin. Pitkien etäisyyksien maassa henkilöauto on monille kotitalouk­sille aivan välttämätön.

Tämän myöntävät toki kaikki, mutta verotusta kiristetään siis entisestään. Fossiilisen diesel­öljyn polttoaineveroa korotetaan 1.8.2020 lukien 6,46 sentillä litralta, jolla on tarkoitus kerätä 254 miljoonaa euroa.

Kun tämän päälle lasketaan kaikki valtion verotulot tieliikenteestä, niin summa kohoaa tänä vuonna jo reilusti yli 8 miljardin euron. Nousu on ollut todella huima, vielä vuonna 2009 ko. summa oli 6 miljardia euroa.

Suomi on tällä hetkellä Euroopan kovin dieselöljyn verottaja. Vaikka vaihtoehtoisten käyttövoimien suosio jatkuvasti kasvaa, niin monen kukkarolle vähäpäästöiset autot ovat vielä liian kalliita.

Henkilöautokantamme on auttamatta liian vanhaa ja kun tiet ovat – etenkin tänä vuonna – erityisen huonossa kunnossa, niin yhtälö on muun muassa tieturvallisuuden kannalta todella haasteellinen.

Mitään merkittävää uudistusta järkevämpään suuntaan ei ole nähtävissä; tieliikenteen verotuksen voittokerroin valtion pohjattomaan kassaan on niin hyvä, ryöstät 8 ja palautat vain 1.

Näin ei voi enää jatkua. Liikennepolitiikkaan tarvitaan todellinen muutos, ja sitä eivät ainakaan indikoi Marinin hallituksen tähänastiset toimet.