Tieto suojaa nuorta

Tapio Puolimatka kysyi (KSML 18.2.) tekeekö seksuaalikasvatus nuorista helppoja uhreja? Yksi tärkeimmistä tavoista huolehtia nuorten turvallisuudesta on panostaa juurikin sellaiseen seksuaalikasvatukseen joka on ajanmukaista ja se tuottaa näkyväksi nuorten elämää sekä sen ilmiöitä.

On hienoa, että poliittiset päättäjät ovat nyt huolissaan grooming-ilmiöstä, joka on ollut nuorten todellisuutta jo yli 10 vuotta. Tänä aikana myös koulujen seksuaalikasvatus materiaali on ehtinyt muuttua monesti – ja seksuaaliset väkivallan teot ovat tilastojen mukaan alentuneet.

On tärkeää, että tunne- ja turvataito opetuksessa nuoret saavat tietoa, kuinka grooming-ilmiö etenee ja millaisia elementtejä siihen liittyy. Tiedon lisäksi nuorille karttuu taitoja reagoida ja mahdollisuuksia toimia erilaisissa tilanteissa.

Nuorta suojaavat myös hyvät, avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin ja muihin luottoaikuisiin. Heidän kanssaan nuoret voivat sanoittaa ja kummastella maailmaa tai vaikka nettituttuja, jotka löytyvät esimerkiksi älylaitteesta.

Ei ole tavatonta tai tavanomaisen seksuaalikehityksen vastaista, että nuori etsii uusia kontakteja, toivoo tuntemattoman huomiota ja iloitsee positiivisesta palautteesta. Mutta seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen väkivalta sekä seksuaalinen hyväksikäyttö ovat väkivaltaa, ei seksiä.

Toivoinkin, että voisimme rakkaudella ja lempeydellä puhua nuoren seksuaalikehityksestä ja kääntää katseemme työhön jolla ennaltaehkäisemme ja vähennämme seksuaalista väkivaltaa tekevien ihmisten mahdollisuuksia hyväksikäyttää nuoria. Väkivallan tekijä on siitä aina vastuussa, ei nuori.

Nuorten seksuaalikehityksen tai seksuaalisten halujen demonisointi ei vie keskustelua eteenpäin. Eivätkä ne kielloilla tai seksuaalikasvatusta typistämällä mihinkään häviä.

Hyvä seksuaalikasvatus auttaa nuoria kasvamaan aikuisiksi joiden on helpompaa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaa niin, että se vastaa heidän omia arvojaan, he kunnioittavat toisten seksuaalioikeuksia ja heillä on mahdollisuus toteuttaa juuri omanlaista seksielämäänsä.

Sari Hälinen

YTM, seksuaalikasvattaja (SSS)

Helsinki