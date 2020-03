Tietoa, ei pelottelua

En ollut uskoa silmiäni, kun luin päätoimittaja Pekka Mervolan kirjoituksen (KSML 13.3.). Mervola maalaili varsin synkän kuvan korona-tilanteesta ja tarttui uhkaan suoranaisella tuomiopäivän raivolla. Vailla minkäänlaista kritiikkiä hän maalaili Italian pahimpien 6% kuolleisuuslukujen perusteella Suomeen jopa 200 000 potilaan menehtymisen.

Maamme tehohoitovalmiuksista hän antoi myös tahallaan tai tietämättömyyttään varsin negatiivisen kuvan jättäen heräämö- ja leikkaussalikapasiteetin kokonaan laskujen ulkopuolelle. Kollega Mauno Vanhala toikin (KSML 14.3.) ansiokkaasti realismia näihin tarkoitushakuisesti esitettyihin lukuihin, joten niistä ei tässä sen enempää.

Pääkirjoitustoimittaja Anita Kärki jatkoi otsikolla ”Virus karkaamassa käsistä, kirjaimellisesti” (KSML 14.3.) jälkiviisasta ja terveydenhuollon viranomaisia arvostelevaa linjaansa. Käsienpesuohje on jostain syystä hänelle punainen vaate ja muut tehdyt toimet olivat väärin ajoitettuja.

Ihmettelen, miksi moinen linja on valittu. Terveydenhuolto joutuu lähiviikkoina varmasti venymään äärimmilleen, samoin yritysmaailma, poliitikot ja kansalaiset.

Miksi siis maakuntalehti haluaa lietsoa pelkoa ja epäluottamusta tilanteessa, jossa tietoa ja kokemusta yritetään kaikin voimin kerätä? Tietoa ja kokemusta, jotta voimme parhain tavoin varautua tulevaan ja selvitä yhdessä haastavista viikoista, jopa kuukausista.

Usein lehdistön sananvapautta koskevissa skandaalinkin käryisissä jutuissa raportointia perustellaan kansan oikeudella tietoon. Nyt, kun kansa todella tietoa tarvitsee, lähdetäänkin tiedon välittämisen sijaan hakemaan otsikoita, lietsomaan pelkoa ja vastakkainasettelua.

Tilanne elää ja muuttuu kaiken aikaa. Virheitä on todennäköisesti tehty ja tehdään vastaisuudessakin. On myös onnistumisia ja terveydenhuoltomme taso sekä valmiusaste tuntien niitä on taatusti tulossa lisää.

Eikö olisi tässä kiistatta hankalassa ja herkässä vaiheessa järkevämpää ruokkia realistisen luottavaista mielialaa ja yhdessä tekemisen tunnetta? Keltainen lehdistö hoitaa kyllä klikkiotsikoinnin ja ylilyönnit.