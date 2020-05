Tietoa vai politiikkaa koronan hoitoon

Pääkirjoitustoimittaja Anita Kärki kyseenalaistaa Nimellä-kolumnissaan (KSML 19.5.) Ruotsin koronahoitomallin siksi, että sitä ei johdeta tekemällä politiikkaa, ja äänestelemällä asiantuntijakysymyksistä.

Tosiasiassa Ruotsin hallituksella on ollut koko ajan eväät heittää Tegnell laidan yli, ja ottaa tilalle enemmän politiikan tuulien mukaan ”asiantuntijuuttaan” jakava pääepidemiologi. Mutta niin ei ole tehty, koska häneen luotetaan. Meillä tuntuu olevan vaikea mieltää, että heidän koronanhoitomallinsa on vahvasti Ruotsin hallituksen, ja kansan siunaama, ja tukema.

Tegnell on hankkinut kannuksensa 1990-luvulla ollessaan Zairessa yksi ebolan taltuttamisen pääarkkitehdeista. Tuolloisessa ebolataistelussa suljettiin virheellisesti maan muu sairaanhoidollinen toiminta. Tegnellin havainto oli, että sulusta seurasi enemmän ongelmia, kuin itse ebolasta.

Ruotsalaiset eivät halunneet sitä sydänkuolemien, itsemurhien, ja muun inhimillisen kärsimyksen taakkaa, joka seuraa yhteiskunnan, ja etenkin terveydenhuollon sulusta. Meillä siihen oltiin valmiita!

He epäonnistuivat ainoastaan hoivakotien vanhusten suojelussa. Uutisten mukaan se on ollut vaikeaa meilläkin. Kuolemia on seurannut!

Suomessa on kuultu lähinnä Yliopistosairaaloiden asiantuntijoita, jotka katselevat pandemiaa omasta, erikoissairaanhoidon näkökulmastaan. He ovat muokkailleet mielipiteitään politiikkaan sopiviksi.

Oikea ratkaisu olisi ollut pitää erikoissairaanhoidon toiminnat yllä, ja tiedottaa kansalle, että jos korona iskee epidemiana, niin sitten ajat peruuntuvat. Olisi säästetty ainakin puolet sairaaloiden koronaviritysten vaatimista 600 miljoonasta, ja suurin osa siitä rahasta, mitä tullaan vaatimaan syntyneiden jonojen purkuun.

Monellakaan poliitikolla ei riitä todellista ymmärrystä tämän kaltaisen pandemian kansanterveydelliseen hahmottamiseen, ja siksi asiantutijajohto on oikein.