Tiimimalli vanhusten kotihoitoon

Jyväskylän vanhusten kotihoitoa vaivaa kiristynyt työtahti, kiire ja työntekijöiden jaksaminen. Nyt pitäisi katse suunnata työn organisointiin ja tuoda uudet toimintamallit työhön.

Mallia voi ottaa hollantilaisen kotihoivayritys Buurtzorgin toiminnasta. Yrityksen 9 000 hoitajaa toimivat noin 12 hengen itsenäisinä tiimeinä eikä keskijohtoa ole lainkaan. Asiakasta hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja hänen kykyään selvitä itsenäisesti arjesta tuetaan.

Yrityksen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa ja hinta 20 prosenttia kilpailijayrityksiä halvempi. Yritys on valittu Hollannin parhaaksi työpaikaksi.

Suomessa mallia on sovellettu vuodesta 2015 Debora-hoivayrityksessä, jonka henkilöstö on kymmenkertaistunut muutamassa vuodessa. Hoitajia on 700. Hallinnossa on vain kuusi henkilöä, kaikki muut tekevät asiakastyötä.

Deboran kodinhoitajien asiakastyöhön käyttämän työajan osuus on korkea eli toiminta on tehokasta. Perusturvalautakunnan kannattaisikin tehdä retki Lahteen tutustumaan Deboran toimintaan. Jopa oppimatka Hollantiin voi olla hintansa väärti.

Toiminnanohjausjärjestelmän osalta voisi miettiä, mitä siihen tarvitsee oikeasti kirjata. Aikanaan äitini makasi erään kunnan palvelukeskuksessa puhumattomana ja liikkumattomana. Hoitajien piti kirjata jokaisesta asukkaasta jotain joka päivä. Siinä sitä oli äitini osalta keksimistä.

Paperisesta viestivihkosta olivat läheiset nähneet asiat, tietojärjestelmä sulki tiedot sisäänsä. Hoitajat olisivat voineet vaikka silittää äitini hiuksia sen ajan mitä nyt näpyttelivät kahdella sormella tietoja tietojärjestelmään.

Kodinhoitajille järjestetään kuulemistilaisuus. Toivottavasti heitä myös oikeasti kuunnellaan.

Esimerkiksi Korpilahti olisi sopiva yksikkö pilotoida tiimimallia. Hallintoa kevennettäessä henkilöt tulee siirtää asiakastyöhön, ei hyllyttää erilaisiin suunnittelijan yms. tehtäviin. Turha hallinto ei ole pelkästään kustannuslisä vaan riesa kodinhoitajille ja voi estää mallin toimimisen. Toimintamallissa tarvitaan vahva luottamus työntekijöihin.

Päivi Korpivaara

Jyväskylä