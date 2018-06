Toimittajan vaikea rooli

Toimittaja Satu Kakkori kirjoitti 15.6. Kirkkopuiston parkkihallista aivan kuin se olisi avain Jyväskylän keskustan kehittämisessä. Ajattelutapansa paljastaen hän totesi: ”keskustan elinvoimaisuuden kehittämisessä parkkihalli on vain yksi palikka”. Se ei ole mikään tekninen palikka, vaan keskeinen kaupunkisuunnittelun kulttuuriratkaisu.

Kovasti hämmästelin kirjoitusta, koska toimittajilta Satu Kakkori ja Pertti Perämäki oli reilu kuukausi sitten (9.5.) juuri päinvastainen ja hyvä selvitys otsikolla ”Jyväskylän keskustassa turhankin paljon parkkipaikkoja”. Ja kuukautta myöhemmin (9.6.) Kakkorilta jälleen erinomainen selvitys ”Kadunvarsilla pysäköinti kallistuu”. Tässä viimeisessä hän toteaa: ”Toukokuussa valmistuneen pysäköintiselvityksen mukaan ydinkeskustassa on jopa liikaa pysäköintipaikkoja ja pysäköintilaitokset ovat vajaakäytöllä”.

Ymmärrän sen, että toimittajat tekevät reportaasit niin, kuin asiat heille kerrotaan. Tosin tältäkin osin lipsutaan. Ja toisaalta ymmärrän, että Nimellä-kirjoittaessaan toimittaja kertoo sitten mielipiteensä. Tätä asetelmaa ei lukija huomaa, vaan hänelle tulee kuva toimittajan kummallisesti vaihtuvasta mielipiteestä. Pahin mahdollinen asetelma syntyy, jos toimittaja tuputtaa omaa malliaan samaan aikaan, kun hän kertoo reportaaseissa tosiasioiden olevan hänen mallinsa vastaisia. Roolit menevät sekaisin.

Hyvin erikoisena pidin ajatuksia seurauksista, jos Kirkkopuiston parkkihallin toteuttaminen viivästyy. Kakkorin mielestä se ”viivästyttäisi edelleen esimerkiksi torin siirtämistä, mikä viivästyttäisi P-Torin saneerausta, Lyseon korttelin kehittämistä ja niin edelleen”.

Torin siirtäminenhän ei ole lainkaan välttämätön toimenpide. Eihän P-Torin kattorakenteita pureta. Eihän? Lakkautetun Lyseon korttelin kehittämisestä on aivan ennenaikaista sanoa mitään. Siinähän se meidän suuri kulttuuriylpeys rapistuu, kun koko koulu- ja tonttiprojektia on hoidettu täysin väärässä järjestyksessä. On tuhlattu taitamattomasti vuosia jo nyt. Kirjoituksesta saa käsityksen, että Lyseon korttelin tarvitsemien autopaikkojen vuoksi on rakennettava Kirkkopuiston pysäköintihalli. Ajatushan on kannanotto Lyseon korttelin tulevasta asemakaavasta, jossa kulttuuriarvojen tulee olla kärjessä, eikä mahdollisimman suuri rakennusoikeus ja sen tarvitsemat autopaikat. Vai halutaanko tuhota sekä Lyseon kortteli että Kirkkopuisto?

Ymmärrän hyvin toimittajien vaikeuksia kertoa kaupungin asioista niin, että lukijoille ei tulisi ristiriitaista kuvaa tilanteesta. Varsinkin viime vuosinahan suurin ongelma Jyväskylässä on ollut juuri se, että kaupunkisuunnittelu ei ole suunnittelua, vaan niitä toimittaja Satu Kakkorin mainitsemia ”palikoita kehityksessä”.

Ahti Vielma

Jyväskylä