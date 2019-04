Toisen asteen koulutusta koulukiusataan

Toinen aste on joutunut koulukiusaajien uhriksi.

Viimeisen neljän vuoden aikana sen rahoituksesta on leikattu lähes 250 miljoonaa euroa, josta 190 miljoonaa kohdistui ammattikoulujen perusrahoitukseen.

Ammattikouluissa on irtisanottu 1 600 opettajaa vuoden 2013 jälkeen. Samalla oppilasmääriä on lisätty.

Virtuaaliopiskelua ja ”itseohjautuvuutta” on lisätty roimasti.Opintolainaa käytännössä pakotetaan ottamaan. Opettajilla on yhä vähemmän aikaa per oppilas kohdata tämä ja auttaa opinnoissa.

Kaikesta tästä ei voi seurata mitään muuta kuin opetuksen tason heikkeneminen ja oppilaiden yhä suurempi eriarvoistuminen.

Suuntauksen pitäisi olla juuri päinvastainen.

Suomen vahvuus on ollut laadukas ja kattava koulutus. Tulevien päättäjien pitää ymmärtää, ettei Suomi pysty kilpailemaan kansainvälisesti työn ja tuotteiden hinnalla vaan niiden laadulla.

Laatua ei voi syntyä ilman osaamista ja osaamista ei voi syntyä ilman koulutusta. Koulutuksen laatu vaikuttaa suoraan myös yritysten sijoitushalukkuuteen Suomeen.

Suomelle ei yksinkertaisesti riitä, että vain parhaimmat ja sopivimmat oppilaat pärjäävät.Tarvitaan myös ”tavallisia” oppijoita. Heistäkin useat voivat saavuttaa vaikka mitä, mikäli heille annetaan oikeanlaiset eväät.

Opiskelijoiden asemaa on parannettava. Pelkät lupaukset eivät riitä. Jokaisella oppilaalla pitää olla mahdollisuus laadukkaaseen ja yksilölliseen koulutukseen.

Juha Väkimies

Jyväskylä