Totuus esiin, Anne Kalmari

Kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) kirjoitti köyhän asialla olosta (KSML 29.12.) melkoisen irvokkaasti. Täytyy silti kiittää Kalmaria edes osatotuudesta, sillä hän myönsi hallituksen leikkauksien osuneen köyhiin. Siihen kirjoituksen totuudet suurinpiirtein jäivätkin.

Nykyinen hallitus on tehnyt yhteensä yli 800 milj. euron heikennykset ihmisten toimeentuloon tällä hallituskaudella. Ja lisää seuraa ensi vuonna, jolloin indeksijäädytykset jatkuvat leikaten perusturvaa edelleen 68 miljoonaa euroa.

Toisella kädellä viedään satanen ja toisella kädellä annetaan muutama kymppi, mutta vain jälkimmäinen teko muistetaan kertoa vaalikentillä ja mielipidekirjoituksissa.

Tuntuu, että edustaja Kalmari ei täysin ymmärrä talouden mekanismeja ja sitä, missä näistä asioista päätetään. Kalmari valittaa ettei ylisuuriin palkkoihin pystytä puuttumaan eduskunnassa, koska niistä päätetään työmarkkinapöydissä.

Onko hän kuitenkaan ymmärtänyt sitä, että veroratkaisuilla vaikutetaan nettopalkkoihin ja nämä ratkaisut on tehty lähinnä hänen ja muiden hallituspuolueiden kansanedustajien enemmistöllä eduskunnassa? Nämä veroratkaisut ovat kurittaneet koko hallituskauden pienituloisia ja köyhiä lapsiperheitä, opiskelijoita, työttömiä ja palkansaajia.

Joko Kalmari ei ymmärrä tehtäviään ja vastuutaan kansanedustajana tai hän jättää sen tahallaan kertomatta. Kumpikaan vaihtoehto ei ole kansanedustajalle eduksi.

Lisäksi Kalmarin edustama puolue keskusta on yhdessä kokoomuksen ja perussuomalaisten/sinisten kanssa tehnyt useita lakimuutoksia, joilla edellä mainittujen kansanryhmien asemaa ja toimeentuloa on heikennetty.

Vain muutama päivä ennen Kalmarin kirjoitusta Keskisuomalainen uutisoi, kuinka ruokajonot ovat kasvaneet rajusti. Esimerkiksi Myllypuron ruokajonot ovat kasvaneet vuodessa 160 000 kävijästä 265 000 kävijään.

Suomalaisten, etenkin lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet koko ajan kasvussa ja päihde- sekä huumausaineiden käyttö on kasvanut rajusti yhä nuorempien keskuudessa. Useimmille syynä on näköalattomuus, jonka hallitus on luonut mm. koulutusleikkauksilla ja työelämän epävarmuutta lisäävällä lainsäädännöllä.

Nämä tekijät kertovat totuuden hallituksen epäonnistumisesta, kun taloutta on laitettu kuntoon vähäosaisten ja köyhien ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella.

Kalmarin ja muidenkin hallituspuolueiden edustajien olisi syytä jatkossa pitäytyä todellisuudessa ja tunnistaa sekä tunnustaa tekonsa päättäjinä ja näiden päätösten seuraukset. Ne tulevat olemaan kalliita ratkaisuja tuleville sukupolville.

Jukka Hämäläinen

kansanedustajaehdokas (sd.)

kaupunginvaltuutettu kaupunginhallituksen jäsen

Jyväskylä