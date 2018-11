Tuhotaanko Sormiharjumme?

Kyyjärven keskustan eteläpuolella, valtatie 13 varressa Oikarin kylän pohjoispäässä sijaitsee kapea ja jyrkkärinteinen, lähes kaksi kilometriä pitkä Sormiharju, joka yhdessä viereisen 230 metriä korkean Haavistonmäen kanssa muodostaa Pohjanmaan tasangoilta tultaessa maisemallisesti tärkeän portin keskisuomalaisiin mäkimaisemiin.

Oikarin kylän ensimmäisen talon perusti jo vuonna 1682 Lauri Möttönen. Kylä on rakentunut harjun suuntaisena harjun itärinteeseen, Oikarin jokeen viettävään peltomaisemaan.

Kylän vanha raitti eli entisen Savontien varsi on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö – siinä on nimetty merkittäviksi Ala-Oikarin, Haapalan ja Kotilan pihapiirit sekä 1800-luvun lopulla rakennettu entinen Oikarin kansakoulu.

Keski-Suomen maakuntakaavassa koko alue on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Kunta on nyt myynyt puuston Sormiharjusta omistamaltaan arvokkaalta maisema-alueelta noin 1,5 ha alalta. Kyläläisten tietämättä, piittaamatta maiseman arvoista tai maakuntakaavan arvioista.

Kotilan pihapiiri sijaitsee aivan kiinni Sormiharjussa, kunnan omistaman maan kyljessä. Tilan omistaja on palannut eläkepäivikseen kotitilalleen ja ollut kiinnostunut ostamaan kunnalta osan alueesta.

Puiden myynnistä kunta saanee 200–300 kuutiota puuta. Noin 60 euron kuutiohinnalla kunta rikastuisi 12 000–20 000 euroa poislukien metsän uudistamiskulut. Kertyvä summa on kohtuuttoman vähäinen hinta menetettyjen arvojen korvaukseksi ja mitätön kunnan budjetin korjaamiseksi.

Ehdotettua vaihtoehtoista puistomaista hakkuuta kunta ei hyväksy.

On syytä selvittää, onko myynti tapahtunut laillisessa järjestyksessä ja voiko kaupan perua tai muuten sovitella ostajan kanssa maiseman ja puuston säilyttämiseksi. Onko myynnistä vastaavilla henkilöillä ollut tietoa alueen arvoista ja merkityksestä kyläläisille? Vastuuhenkilöt Kyyjärvellä ovat vaihtuneet tiheään tahtiin.

Hakkuuluvasta lopullisesti päättävien tahojen olisi perehdyttävä asiaan ja käytävä paikalla toteamassa tilanne ennen kuin tekevät päätöksensä.

Harjun juurella on vanha urheilukenttä, jonka kyläläiset ovat vuosikymmenten jälkeen kunnostaneet talkoilla. Kentälle on rakennettu myös laavu ja kaksikin katosta kylän monia tapahtumia varten.

Sormiharjun rinne on toiminut aina urheilukentän luonnonmukaisena katsomona ja puusto ”takaseinänä”.

Aikoinaan kentän alue toimi maankuulujen Harsunkankaan hiihtotapahtumien keskuksena ja Sormiharjun ja Haavistonmäen rinteet latujen paikkoina.

Pahimman vaihtoehdon toteutumisen jälkeen paljaaksi hakattu Sormiharju on tulevat vuosikymmenet horsmaa kasvavaa risukkoa, masentava ajattelemattomuuden aukko.

Tieto harjun raiskaamisesta on järkyttänyt kyläläiset. He ovat tämän kirjoituksen takana, samoin Oikarin pienviljelijäyhdistys ry. Monien on vaikea uskoa hanketta todeksi, niin kauhea olisi muutos maisemassa.

Vanhan kylätien suuntaan näkymän muutos vaikuttaa joka vuorokauden hetki kaikkiin kylän pohjoisosan asukkaisiin – heitä ovat muiden muasa entinen valtuuston puheenjohtaja ja nykyinen hallituksen jäsen.

Lassi Oikari

Kokkola