Tulitauko on napakymppi

Olin katsomassa Karstulan Mieslaulajien musiikkinäytelmää Tulitauko. Se oli suurin piirtein napakymppi, todella nautittava ja koskettavakin musiikki-ilottelu. Se oli paljon enemmän kuin mieskuorolaulua, paikallisten soittajien orkesteri antoi sille painavan lisän.

Ihailtava on, kuinka tavalliset karstuset heittäytyvät rooleihinsa, uskaltavat esiintyä ja kaiken lisäksi osaavat sen mainiosti. Esityksen sanoma kuvasi ajan henkeä, maaseudun riisumista.

Tulitauko osoitti, että Suomessa on muuallakin kulttuuria kuin vapaavuorelaisessa Stadissa. Karstusten sanoma on selkeämpi kuin suomalaisten rahoittamissa televisio-ohjelmissa. Niissä pyörii ohjelmasta toiseen sama julkkisten kupla: kullakin on oma ohjelmansa, jossa he haastattelevat vuoron perään toisiaan.

Tulitauko muistutti myös, että maaseudulta saadaan ruokaa pöytiimme ja suuri osa vientituloista tulee kehä kolmosen ulkopuolelta.