Tuntemattoman edessä ei pidä lietsoa pelkoa

Kriisiaikoina tiedonvälitys on keskeisessä roolissa ja median tulee toimia vastuullisesti. Silloin ollaan oikealla tiellä, kun media uutisoi faktojen perusteella ja pyrkii ehkäisemään huhupuheiden leviämistä. Metsään mennään siinä vaiheessa, jos media ryhtyy lietsomaan pelkoa spekulaatioiden pohjalta ja politikoimaan. Tehden tämän vieläpä ilman minkäänlaista faktatietoa.

Valitettavasti tällaiseen pelotteluun syyllistyi päätoimittaja Pekka Mervola kirjoituksessaan koronakriisistä (KSML 13.3.). Hänen mukaansa hallitus sekä viranomaiset jahkailevat ja kuolleisuusprosentti tulee olemaan suuri.

Miten kuolleisuusprosentti voi edes olla tiedossa, kun yli 80%:lla koronatartunnan saaneista tauti on täysin oireeton tai oireet ovat lieviä? Tämä pystytään selvittämään vasta tulevaisuudessa, kun on riittävästi tietoa todetuista koronatartunnoista. Sitä ennen tällaisten prosenttien heitteleminen on edesvastuutonta.

Suomessa viranomaiset ovat toimineet tautitilanteen mukaisesti. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen sulkeminen on erittäin raskas toimenpide eikä siihen pidä ryhtyä kevein perustein. Infektiotautien ylilääkäri Asko Järvisen (HUS) mukaan sulkeminen on järkevää siinä vaiheessa kun oppilaitoksessa on tartuntaketjuja. Jos tartuntaketjuja ei ole, niin toimenpide ei välttämättä vaikuta taudin etenemiseen lainkaan.

Meistä jokainen voi nyt helpottaa lääkäreiden ja sairaanhoitajien työtä noudattamalla viranomaisten ohjeita. Eli pestään kädet useasti ja huolellisesti, yskittäessä peitetään suu, ja sairaana ei viedä lasta päiväkotiin eikä mennä kouluun tai töihin. Lisäohjeita löytyy mm. THL:n ja valtioneuvoston nettisivuilta.

Riskiryhmien suojeleminen on erityisen tärkeää. Koronan tapauksessa he ovat samoja ryhmiä kuin yleisesti muidenkin sairauksien aikana eli iäkkäät ja perussairauksista kärsivät ihmiset. Heidän puolestaan meidän tulee nyt toimia. Et varmaan vieraile mummon luona edes flunssaisena, joten miksi kävisit kylässä koronaisena? Tähän ei tarvita edes hallituksen ohjeistusta vaan ihan arkijärki riittää.

Tuntemattoman edessä maltti on hyvä säilyttää, sillä paniikki ei auta mitään. Itse olisin vasta siinä vaiheessa paniikissa, kun poliitikot lopettavat kuuntelemasta asiantuntijoita ja ryhtyvät tekemään päätöksiä ilman tietoa vain näyttääkseen vahvoilta.

Onneksi Marinin hallitus toimii juuri päinvastoin. Hallitus on tehnyt yhteiskunnan kokonaisedun kannalta tarpeellisia ratkaisuja terveysviranomaisten asiantuntijanäkemyksen pohjalta. Näin toimii vastuullinen hallitus.

Vastuullinen hallitus myös tulee tarkastelemaan koronakriisin jälkeen viranomaisten toimintaa ja arvioimaan, missä onnistuttiin ja olisiko jotain voitu tehdä paremmin. Tämä ihan siksi, että kohdatessamme seuraavan kriisin olemme entistä valmistautuneimpia.

Tämän arvioinnin aika ei kuitenkaan ole nyt.