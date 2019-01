Turkistarhaus pitää saada loppumaan

Suomessa turkistarhaus alkoi yleistyä 1900-luvun alkupuolella. Ensimmäinen eläinlaji, jota alettiin kasvattaa turkiseläimeksi, oli kettu. Sittemmin on tarhattu naaleja, supikoiria ja minkkejä.

Nykyään turkistarhojen määrä on lähtenyt laskuun, sillä yhä suurempi määrä ihmisiä on alkanut vastustaa niitä. Ennen 2000-lukua Suomen turkistarhojen määrä oli suurin piirtein yli 5000 tarhaa. Vaikka turkistarhaukseen on kiinnitetty huomiota ja eläinten oloja on tarhaajien mukaan parannettu, Suomi on vieläkin yksi maailman tuottavimmista turkismaista.

Turkiseläimien elinolot poikkeavat suuresti vapaiden kettujen sekä naalien elämästä. Vapaudessa elävän naaliuroksen keskimääräinen paino on noin 3–4 kg ja tarhassa jalostetun noin 20 kg. Eläimillä ei ole paljoa tilaa liikkua, eikä häkistä juurikaan löydy virikkeitä.

Ansaitsevatko nämä vapauteen oikeutetut viattomat luontokappaleet mielestäsi tällaisen lyhyen ja piinaavan elämän?

Mielestäni on todella väärin, että eläin, jolla ei ole mahdollisuutta vastustaa ihmisen tekoja tai kohtelua, joutuu kokemaan tämäntapaista kärsimystä. Ihminen ei ole riippuvainen turkistarhoista ja niiden tuottamista tuotteista.

Suurinta osaa ihmisistä ei välttämättä kiinnosta, mistä heidän toppatakkinsa karvareunus huppuun on ilmestynyt. Yleensä aidot turkikset ovat tekoturkiksia kalliimpia, mikä on mielestäni hyvä asia, sillä se ei saa jokaista ostamaan aidosta turkiksesta valmistettua takkia.

Mitä ajatuksia herää, kun näet tuntureille kuuluvan eläimen vangittuna pieneen häkkiin, nahka poimuttuneena jalostuksen jäljiltä?

Monet muotimaailman yritykset ovat luopuneet aitojen turkisten ja eläimien nahkojen käytöstä. Tästä on paljon hyötyä turkistarhauksen häviämisen kannalta. Näitä asioita ajaa eteenpäin esimerkiksi suomalainen Oikeutta eläimille -järjestö, joka on todella tärkeä asia eläinten puolesta. Eläimillä on oltava myös jonkinlaiset oikeudet, ne eivät ole vain pelkkiä rahanlähteitä.

Turkistarhauksen ja aitojen turkiksien valmistaminen siis pitäisi lopettaa. Tällaisesta toiminnasta ei ole mitään hyötyä ihmisille eikä varsinkaan eläimille.

Ella Jääskeläinen

Mankolan yhtenäiskoulu 8E

Jyväskylä