Hallituksen ilmastoriihessä linjaama tavoite hiilineutraalista Suomesta on uljas, mutta helppoa sen toteuttaminen ei ole. Monissa kirjoituksissa sanottiin, että ”kyllähän tämä muuten onnistuisi, mutta kun se turve aiheuttaa niitä päästöjä”. Turpeesta tuli hallituksen ilmastoriihen tähti.

Suomen noin 54 miljoonan hiilidioksiditonnin (CO2) päästötaakasta vuonna 2018 fossiilisten polttoaineiden osuus oli seuraava: turve vajaat 6, kivihiili noin 9, liikenteen polttoaineet lähes 12 ja maakaasu vajaat 4 miljoonaa CO2-tonnia. Kevyt ja raskas polttoöljy ja muut öljytuotteet yhteensä lähes 10 miljoonaa CO2-tonnia.

Suomen kokonaispäästöistä turpeen osuus oli vähän yli 10 prosenttia. Sekin on merkittävä määrä. Julkisessa keskustelussa se saa osuuteensa nähden moninkertaisen huomion.

Myös turve pitää ajaa askel askeleelta merkittävästi nykyistä alhaisemmalle tasolle. Huoltovarmuus ja kasvualustojen tarpeet on varmistettava. Siitä olen kuitenkin täysin eri mieltä, että olisi väärin, että turvetta verotetaan vähemmän kuin kivihiiltä. Väite, että turve saisi verotukea, on kivihiilen ystävien väite.

Kivihiilen ja turpeen, kahden fossiilisen polttoaineen vero on asetettu siten, että polttolaitoksella fossiilisen tuontipolttoaineen, kivihiilen, hinta on hivenen kalliimpi kuin turpeen. Näin turvataan oikea ajojärjestys eli silloin, kun laitos voi käyttää joko tuotua tai kotimaista fossiilista polttoainetta, se käyttäisi kotimaista. Tämä on ajattelu, jota myös kansainvälinen energiajärjestö IEA suosittaa.

Kun Kataisen hallitus vuonna 2012 laski kivihiilen veroa, muttei turpeen, seurauksena oli ajojärjestyksen muuttuminen ja kivihiilen käytön raju kasvu. Vastaavaa ei saa päästää tapahtumaan.

Kivihiilen käyttö onkin jo päätetty lopettaa lailla vuoden 2029 loppuun mennessä. Uskon, että myös turpeen käyttö vähenee niin kuin fossiilisen maakaasunkin. Ja kyllä liikenteenkin fossiilinen tulee alas. Turve on sylkykupiksi liian helppo ja osin väärä osoite.