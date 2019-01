Turvallisuus on yhteinen asia

Turvallisuus puhuttaa nyt kaikkialla. Uusia uhkia on tullut niin maan ulkopuolelta kuin sisältäkin, mutta suurin osa arkipäivään vaikuttavista vaaroista on edelleen samoja kuin ennenkin ja niistä ollaan hyvin tietoisia.

Uhkia jokainen arvioi oman turvallisuudentunteensa kautta, kuinka hän niihin suhtautuu ja kuinka todellisia ne yksilölle loppujen lopuksi ovat.

Jokainen voi vaikuttaa omaan ja läheistensä turvallisuuteen sekä turvallisuudentunteeseen. Niihin voi vaikuttaa lisäämällä tietoa uhista ja miettimällä henkilökohtaisesti, kuinka niihin voi varautua etukäteen ja kuinka voi auttaa lähellä olevia niistä selviytymisessä.

Valtakunnallisesti puhutaan paljon kokonaisturvallisuudesta ja puhe mielletään helposti sotilaalliseen turvallisuuteen ja sillä vaikuttamiseen. Kokonaisturvallisuus on kuitenkin myös yhteiskunnan ja yksilön turvallisuutta, johon voi jokainen vaikuttaa omalla tekemisellään.

Viranomaisilla on tärkein rooli ja vastuu turvallisuudesta ja sen rakentamisesta, jonka vuoksi onkin tärkeää, että heillä on siihen myös riittävät resurssit ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Se ei tule peltipoliiseja istuttamalla. Maailman muuttuessa oleellisinta onkin keskittyä entistä enemmän ennakoivaan toimintaan eli riskien ennaltaehkäisyyn, jotta varsinaisen kriisin todenäköisyys olisi mahdollisimman pieni ja siten vaaroista aiheutuvat seuraukset.

Poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ennakoivan ja valistavan toiminnan tuominen entistä tärkeämmäsi osaksi heidän arkeaan auttaa myös kansalaisia varautumaan. Sama koskee esimerkiksi puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta ulkoisten uhkien osalta, ja tätä esim. uusi tiedustelulaki vie eteenpäin: pitää pystyä ennakoimaan entistä paremmin, jotta itse pahin jäisi tapahtumatta.

Valtakunnalliset selonteot turvallisuudesta ovat viemässä eteenpäin myös maakunnallista varautumista, ja merkittävä askel on myös, että nyt sinne on tuotu mukaan kolmas sektori. Eli meillä jokaisella on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja tekemään yhteistyötä viranomaisen kanssa järjestöjen kautta turvallisuuden parantamiseksi.

Meillä on paljon järjestöjä ja vapaaehtoistoimijoita, jotka pystyvät nyt entistä paremmin tuomaan oman osaamisensa tukemaan viranomaista ja joissa osaaminen pohjautuu meidän tasa-arvoiseen koulutusjärjestelmään ja Suomen ainutlaatuiseen yhdistystoimintakulttuuriin. Tästä hyvänä esimerkkinä vapaapalokuntien toiminta, jossa vapaaehtoiset kouluttavat ja johtavat omaa toimintaa viranomaisten apuna siellä missä apua tarvitaan.

Yhteistoiminnassa tärkeintä on luottamus, joka rakentuu sopimisen, koulutuksen ja yhdessä tekemisen kautta.

Jokaiselle löytyy rooli ja mahdollisuus turvallisuuden sekä turvallisuudentunteen kehittämiselle. Yksilölläkin on oma roolinsa, ja jokainen voikin vaikuttaa turvallisuuteen omalla vaikutusalueelleen, esim. omassa kodissa, puuttuen epäkohtiin lain sallimilla keinoilla. Aina voi myös auttaa lähellä olevia.

Juha Vimpari

kansanedustajaehdokas (sin.)

Keski-Suomen Siniset