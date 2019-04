Turvallisuus vaatii yhteistä tahtotilaa

Suomi on pitkään ollut lintukoto, jossa vasta viime vuosina olemme joutuneet miettimään turvallisuutta. Ilmastonmuutos ja terrorismi suurimpina turvallisuusuhkina ovat otsikoissa lähes päivittäin. Uutistulvassa on valeuutisia, jotka himmentävät käsitystämme totuudesta. Tietoa on saatavilla paljon ja tieto lisää tuskaa heikentäen kokemusta turvallisuudesta, vaikka todellista uhkaa ei aina olisikaan.

Kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavat valtioiden väliset suhteet ja muutokset niissä. Ideaalitilanteessa kaikki valtiot olisivat ystävällismielisiä ja toimisivat yhteisiä sääntöjä noudattaen. Todellisuus on valitettavan usein toinen.

Olisi sinisilmäistä olla varustautumatta uhkiin, myös aseellisesti. Meillä on oltava uskottava puolustus, vaikka diplomatian keinoin toimimmekin ja pyrkimys on rauhan ja tasapainon säilyttäminen. Maailman turvallisuusuhkien monimutkaistuessa viranomaisille on taattava riittävät resurssit ja työkalut turvallisuuden ylläpitämiseen.

Turvallisuutta nakertavia tekijöitä on myös lähiympäristössämme. Vaikka syrjäytymistä on saatu hieman taitettua, vaatii se edelleen suuria ponnistuksia. Osallisuuden kokeminen ja luotto yhteiskuntaan rakentavat turvallista elämää.

Helsingin Sanomissa 3.3. asiantuntijat totesivat, että hyvä yhteiskunta asettaa lapset etusijalle. Puheenvuoron mukaan lapsiin panostaminen vähentää eriarvoisuudesta seuraavaa syrjäytymisuhkaa ja yhteiskunnan polarisaatiota, mitkä näkyvät herkästi turvallisuusympäristön muutoksina.

Jotta turvallisuus jatkossakin olisi Suomen kivijalka, tarvitaan lakien ja resurssien lisäksi yhteistyötä rakentavia keinoja, tahtoa panostaa turvalliseen ympäristöön. Turvallisuutta ei enää rakenneta ja pidetä yllä pienissä porukoissa, vaan yhteistyön merkitys eri alojen ammattilaisten kesken korostuu.

Politiikassa hyviä ajatuksia ja käytänteitä on osattava poimia ja yhdistellä yli puoluerajojen, on siedettävä ja ymmärrettävä toisten ajatuksia ja pystyttävä kompromisseihin. Pienen maan turvallisuus- ja menestystekijät rakennetaan jatkossa entistä enemmän yhteinen hyvä yhdessä etsien ja sen eteen ponnistellen. Tällaista asennetta toivoisi näkevän myös tulevan hallituksen toimintaa suunniteltaessa.

Pirita Wahlstedt-Niskanen

sivistyslautakunnan jäsen (kok.)

pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen

Jyväskylä