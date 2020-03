Turvataan tärkein

Pandemia ja valmiuslaki pistävät miettimään elämän perusasioita. Jos rajat menisivät totaalisesti kiinni, huoltovarmuudesta huolehtivat maat pärjäisivät paremmin.

Suomessa on vahvaa, monialaista yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaa Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa tätä jo alas ajettua mallia koetetaan nyt rakentaa uudelleen.

Suomessa lääkkeitä on iso perusvarasto, mutta harvinaisempien kanssa saattaa tulla ongelmia.

Energiaomavaraisuutemme on korkealla tasolla, mutta Huoltovarmuuskeskuksen johdon mukaan kannattaa miettiä sitä, että kotimaisia biomassoja löytyy jatkossakin. Tämä olisi tärkeää kriisin sattuessa talvella, jos tuontisähköä ei olisi saatavilla.

Vallankumous on viiden aterian päässä, ovat viisaat sanoneet. Suomen ruoka riittää tässäkin kriisissä. Omavaraisuus elintarvikkeissa on noin 80 % ja siitä tulee pitää kiinni, mieluummin vielä nostaakin. Ruotsissa elintarvikkeiden omavaraisuus on enää 50 %.

Juuri nyt tärkeintä on huolehtia normaaleista toiminnoista elintarvikeketjussa. Suomalaisilla maatiloilla, elintarvikelaitoksissa ja kuljetuksissa pidetään erityistä huolta hygieniasta. Näin vältetään tartuntojakin mahdollisimman paljon. Tuotantopanoksia ja työvoiman saatavuutta kausityöhön turvataan tarvittaessa erityisjärjestelyin.

Meidän tulee huolehtia siitä, että viljelijämme jaksavat tuottaa ruokaa meille kuluttajille jatkossakin. Maatalouden tulisi olla niin kannattavaa, että nuoret jatkavat viljelyä. Maataloustukia tulee ohjata lisäarvon tuottamisen, ja viljelijöiden tulee saada asianmukainen hinta tuotteista.

Jokainen voi vaikuttaa kotimaisen tuotannon säilymiseen ostopäätöksillään valitsemalla suomalaisia joutsenlippu- ja sirkkalehtimerkittyjä tuotteita. Myös silloin kun toimitamme kipeän tai karanteenissa olevan ihmisen ovelle ruokaterveisiä.

Me suomalaiset pidämme vaikeina aikoina yhtä emmekä jätä ketään yksin. Nyt tämä testataan, sillä yksinasuvia on 44 % kaikista ruokakunnista. Huolehditaan toisistamme, annetaan aikaa lähimmäisille. Musiikkia, leikkimistä, laulamista, leipomista, liikkumista ja lukemista ei ole peruttu.

Nyt kun ikäihmisten luona vierailu on pakosta vähentynyt, muistetaan, että etähalauksen voi tehdä vaikka puhelimessa!