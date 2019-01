Turvaton vanhuus

Väestömme ikääntyy vauhdilla, joten vanhusten eri syistä johtuvaa yksinäisyyttä on aina vain enemmän ja enemmän. Aivan liian tulee uutisia, kuinka iäkäs ihminen on löydetty kodistaan menehtyneenä. Yksikin kerta on liikaa.

Moni ikäihminen haluaa elää itsenäisesti ja jos hän ei ole minkään avun piirissä, on syrjäytymisvaara todennäköinen. Tilannetta pahentaa entisestään vielä se, ettei vanhuksella välttämättä ole lähiomaisia tai ystäviä pitämässä hänestä huolta.

Kuka takaa näiden iäkkäiden turvallisuuden? Tai kuinka tavoittaa nämä iäkkäät ennen kuin jotain ikävää sattuu?

Jokainen meistä voi vaikuttaa tilanteen paranemiseen omalla käytöksellään – ja välittämisellä. Jonakin päivänä olemme itse se avuton, joka tarvitsee välittävää lähimmäistä. Välittäminen ja huolehtiminen niin itsestä kuin lähimmäisestä on nostettava jälleen kunniaan ja lisäksi vanhustyö tarvitsee vanhusasiavaltuutetun viran perustamista jokaiseen maamme kuntaan.

Toivon, että välittämisestä tulee tärkeä arvo meidän jokaisen elämään.

Eija Tuohimaa

toiminnanjohtaja

Jyvässeudun työllistämisyhdistys

kansanedustajaehdokas (sd.)

Jyväskylä