Keskisuomalainen antoi kiitettävästi tilaa Jyväskylän vesikeskustelulle. Asukkaat ovat saaneet monipuolisesti tietoa.

Hallituksen ilmastoriihessä ei puhuttu ainakaan näkyvästi turpeesta, siitä oltiin erityisen hiljaa. Monet toki kysyivät, miksi riihessä ei otettu turvetta käsittelyyn?

Turve ei kaipaa titteleitä. Sitä on käsitelty yhteiskunnan taholta kultahansikkailla. Se on ollut vuosikymmeniä kaiken arvostelun ulkopuolella.

Päättäjät tekivät 2000-luvun alussa, hyvässä uskossa tietenkin, ratkaisuja, joiden yhteenvetojen aika alkaa olla käsillä. Ratkaisuja on puolusteltu vuosien varrella monin sanakääntein ja numeroin. Rakennettiin komeat polttolaitokset ja maaseudulta kärrätään edelleen halpaa turvetta Ouluun, Pietarsaareen, Jyväskylään jne. Edellinen hallitus kielsi kivihiilen, mutta ei turvetta, pahinta ilmaston saastuttajaa. Se on kotimainen ratkaisu, mikä tuhoaa soita ja hienoja vesistöjä.

Lainaan SLL:n muistutusta Vapon hakemukseen 15.12.2017: ”Suot ovat sekä hiilinielu että hiilivarasto. Vehkanevan luonnonhiilivaraston polttaminen aiheuttaisi arviolta lähes miljoonan tonnin hiilidioksidipäästön (ekv), siis yli 850 tonnin päästön jokaista Kinnulan asukasta tai noin 6 tonnin päästön jokaista jyväskyläläistä kohden laskettuna juuri nyt, kun ilmaston muuttamiseen olisi puututtava mitä tiukimmin. Myös ilmastovaikutukset on otettava huomioon kaikessa turpeenkaivuutakin koskevassa päätöksenteossa, vaikka puutteelliset lait eivät siihen suoranaisesti velvoittaisikaan.”

Ilmastopäästöjen lisäksi turpeen syntilista on pitkä: matkailu, suon ekosysteemi, alapuoliset vesistöt, kalojen hyvinvointi, rantojen arvonmenetys, imagotappio paikkakunnalle, sosiaaliset ja inhimilliset menetykset, joita ei korvata mitenkään. Entä soitten ja vesistöjen ennallistaminen? Keski-Suomen maaseutua on kuritettu kovalla kädellä.

Jyväskylä on putoamassa ojasta allikkoon. Mikä on turvepolttolaitosten arvo tänä päivänä, mitä niiden uusiminen maksaa? Kysymyksiä on varmasti enemmän kuin vastauksia. Yksi vastaus tuli jo, vesilaitos ei ole myynnissä, ei osaakaan.

Miten käy Hippoksen suunitelmien, kulttuurilaitosten? Vihreävetoisella Jyväskylällä on paljon pohdittavaa. Jäämme odottamaan päättäjiemme toimia.