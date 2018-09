Tuttu taksi vain turhaa luksusta vammaiselle?

Minuun otti yhteyttä jämsäläinen vaikeavammainen pariskunta, joka ei ymmärrä, miksi he eivät saa enää käyttää tuttua taksia vaikka ovat vaikeavammaisina oikeutettuja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin. Pariskunnan mielestä tutun taksin kyytiin on aina ollut turvallista asettautua.

Kuljettaja on tuttu vuosien ajalta. Hän tietää tarkalleen ilman jokakertaista selittelyjä, miten penkit pitää asettaa, kun lonkkaa särkee ja polvi kipuilee. Lisäksi taksi on saatu lähietäisyydeltä aina silloin kun se on tilattu.

Jämsän kaupunki järjestää Keski-Suomen kuntien kanssa kuljetuspalvelut keskitetysti Keski-Suomen Aluetaksin kautta ja tämän vuoden heinäkuun alussa mm. Jämsä täydensi sopimusta taksivälityssopimuksella.

Jämsän kaupungin mukaan taksivälityksen käyttöönotolla varmistetaan taksien saatavuus ja tilausten jakaantuminen kaikille välityksessä oleville takseille. Varsinaisten kuljetusten kilpailutusta valmistellaan vuodelle 2019 yhdessä muiden kuntien kanssa.

Vammainen tarvitsee vakiotaksin /tuttutaksin käyttöön X-Card -kortin. Siitä päättää Jämsässä kaupungin vammaispalvelu. Hakemukset käsitellään yksilökohtaisesti.

Kärjistäen sanottuna hakijan pitäisi ilmeisesti olla kuuro, mykkä ja /tai sokea. Virallisesti on kyse ”erityisistä syistä kuten vammaisuudesta johtuvista merkittävistä toiminnanohjauksen ongelmista sekä merkittävistä kommunikoinnin rajoitteista”.

Kielteisen päätöksen taksikorttianomukseensa saanut pariskunta ihmettelee kaupungin tiukkuutta, koska heidän käsityksensä mukaan vakiotaksin käytöstä ei aiheudu minkäänlaisia lisäkuluja kenellekään. Pariskunta kertoo, että tuttutaksi ilmoittautuu taksivälitykseen ja on näin muiden taksien tavoin keskuksen tiedossa.

Sanoisinko, että nyt(kin) systeemi päihittää vaikeavammaiset. Ainakin valinnanvapaus on vaikeasti vammaisille kiellettyä luksusta.

Minuun ottaa yhteyttä myös monisairas naishenkilö, joka itkien kertoo, ettei ole koko kesänä päässyt käymään ulkona kuin kolme kertaa. Hänen vakiotaksinsa on ainoa, jolla on kiipijälaite pyörätuolin hinaamiseen hissittömässä kerrostalossa.

Nainen ei voi ymmärtää vammaispalvelun ymmärtämätöntä asennetta, koska Aluetaksin ohjeistuksen mukaan vakiotaksin käyttö onnistuu ja sopii, mikäli kaupunki antaa taksikortin.

Jämsän vammaisneuvoston puheenjohtaja rohkaisee vammaisia tekemään taksikorttianomuksia ja myös laatimaan oikaisuhakemuksia ja valituksia kielteisistä päätöksistä, jotta saadaan haarukoiduksi, missä kulkevat myöntämisen tai kortin epäämisen rajat. Kannattaa myös aina ilmoittaa vammaispalveluun tai Aluetaksille, jos kuljetusten viivytyksiä tai muuta poikkeavaa tapahtuu.

Onkohan Jämsän vammaispalvelu kaavaillut säästöjä syntyvän siitä, että taksi jätetään tilaamatta ja pyydetään naapuriapua kuljetuksiin? Vammaisen kiusaamista se sellainen on.

Arja Paakkanen

kaupunginvaltuutettu (vas.)

maakuntavaltuutettu

Jämsä