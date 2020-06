Tuuli- voimalasta ei kerrottu

Keskisuomalainen julkaisi (29.5.) mielipidekirjoituksia Salolan tuulivoimalahankkeesta, jota toteutetaan Jyväskylän haja-asutusalueella Putkilahdessa. Putkilahden asukkaiden mielipiteistä paistoi suuttumus, siitä ettei heille ole kerrottu tuulivoimalahankkeesta.

Jopa tieto tuulivoimalan rakentamisesta saatiin naapurikunnasta Luhangasta. Ei Jyväskylästä, vaikka sen tehtävä on huolehtia asukkaistaan.

Salolan tuulivoimalahankkeen kohdalla Jyväskylä on epäonnistunut. Se on unohtanut perustehtävänsä, jota varten on olemassa.

Kaupungin tulee huolehtia asukkaittensa perustarpeista, joista yksi osa-alue on tiedottaminen. Nyt tulisi keksiä, kuinka vahinko korjataan.