Työeläkevaroja liikenteen suuriin väylähankkeisiin

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla toiminut parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä ei löytänyt uutta rahoitusmallia suurille liikennehankkeille. Se onnistui sopimaan vain siitä, että investoinneista laaditaan 12 vuoden suunnitelma, jonka eduskunta selontekona käsittelee.

Pitkävaikutteiset investoinnit teihin ja ratoihin sisällytetään edelleen valtion vuotuisiin budjetteihin. 12 vuoden suunnitelma on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei ratkaise perusongelmaa eli rahoitusta.

Nykyinen rahoitus tarkoittaa joko sitä, että suuret hankkeet kasvattavat valtion velanottoa vuosittaisissa budjeteissa kohtuuttomasti tai niitä ei toteuteta, jolloin korjausvelka kasvaa ja kaikki kärsivät.Nykymenettely on kestämätön ja tiensä päässä.

Ehdotan uutta mallia, jossa työeläkerahastoissa olevia varoja käytettäisiin suuriin liikenneinvestointeihin. Rahastoissa on nyt yli 200 mrd euroa nykyisten ja tulevien eläkeläisten varoja. Rahastojen pääoma kasvaa normaalioloissa 5–8 mrd euroa vuodessa.

Eläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Noin puolet on sijoitettu ulkomaille. Tuotto on melko hyvä, mutta varat vahvistavat muiden maiden yrityksiä ja talouksia.

Ehdotan, että jokaisen eläkerahaston varoista 5 prosenttia eli yhteensä noin 10 mrd euroa säädettäisiin siirrettäväksi ”liikennerahastoon”.

Nämä varat käytettäisiin 5–6 vuoden kuluessa pääväylien ja -ratojen parantamiseen. Nykyinen korjausvelka poistuisi ja vuonna 2025 meillä olisi laadukas väylästö kautta maan!

Rahastovaroilla toteutettaisiin investoinnit kiireellisyysjärjestyksessä siten, että maanrakennusalan ylikuumeneminen estettäisiin. Näin valtion vuosibudjettien varoja vapautuisi nykyistä enemmän myös alemman asteisen väylästön kunnossapitoon ja parantamiseen.

Valtio maksaisi eläkerahastoille vuosittain kohtuullisen koron ja sitoutuisi maksamaan pääoman, jos rahastojen varat eläkkeiden maksuun loppuvat. Vaikka eläkerahastot eivät 5 prosentin osalta saisi maksimaalista sijoitustuottoa, ne saisivat sen yhä 95 prosentin osalta.

Liikenteen sujuvuus, nopeus ja turvallisuus paranisivat, elinkeinoelämä ja työllisyys vahvistuisivat koko maassa ja kansantuote kasvaisi. Kaikki tämä kasvattaisi verotuloja ja palkkasummaa, mikä lisäisi maksutuloa eläkerahastoihin. Kaikki hyötyisivät.

Nykyisten tai tulevien eläkkeen saajien eläketurvaa tämä menettely ei vaarantaisi millään tavalla.

Olisi käsittämätöntä, jos eläkeyhtiöiden hallinnossa päätösvaltaa käyttävät ay-liikkeen ja työnantajien edustajat eivät olisi valmiit kehittämään liikenneinfraa ja edistämään elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitystä niillä suomalaisten varoilla, jotka nyt hyödyttävät ulkomaita!

Tässä pohjamalli. Valmistelu käyntiin heti!

Toimi Kankaanniemi

kansanedustaja (ps.)

Jyväskylä