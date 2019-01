Työllisyyden kasvu Suomessa on ollut aitoa

Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas Irma Hirsjärvi pohti (KSML 19.1.) nykyisen hallituksen aikana toteutuneen työllisyyden parantumisen syitä. Hirsjärvi väitti, että vain puolet syntyneistä työpaikoista olisi kokopäiväisiä ja toinen puoli muun muassa aktiivimallin velvoitteiden myötä työllistyneitä.

Väite ei pidä taaskaan paikkaansa.

Tilastokeskuksen työmarkkinatilastojen asiantuntijat Ulla Hannula ja Liisa Larja ovat 1.8.2018 julkaisussaan valottaneet sitä, millaisista työpaikkoja nykyinen hyvä työllisyyskehitys on Suomeen synnyttänyt. Heidän analyysinsa mukaan uusia kokopäivästä työtä tekeviä henkilöitä oli siihen mennessä lähes 80 000.

Toisin sanoen työllisyys on pääasiassa kasvanut ihan perinteisellä vakituisella kokopäivätyöllä.

Myös PTT toteaa syksyn talousennusteen (13.9. 2018) yhteydessä, että työllisyyden kasvu on aitoa. Jo ennen aktiivimallia vuodesta 2017 lähtien kasvu on tullut pääsiassa jatkuvista kokoaikaisista työsuhteista. Tilastot osoittavat, että työtuntien määrä on kasvanut lähes yhtä nopeasti kuin työllisten määrä.

On surullista, että laitavasemmalla ei osata iloita työllisyyden aidosta kasvusta vaan sorrutaan tosiasioiden kyseenalaistamiseen.

Saavutettu 72 prosentin työllisyysastekaan ei kuitenkaan ole riittävä, jos me haluamme säilyttää nykyisenkaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan myös tuleville sukupolville. Siksi tulevan hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite on nostaa työllisyysaste muiden Pohjoismaiden tasolle vähintään 75 prosenttiin.

Eelis Loikkanen

kansanedustajaehdokas (kok.)

Jyväskylä