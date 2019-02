Työllisyyden parantaminen ehkäisee lapsiköyhyyttä

Lapsiasiainvaltuutettuna esiintynyt SDP:n eduskuntavaaliehdokas Tuomas Kurttila Kurttila kirjoittaa (KSML 18.1.), että niin sanottu laaja työttömyys on 360 000. Toivon, että Kurttila ei yritä noilla sanoilla sotkea totuutta, että työttömyys on vähentynyt erittäin paljon.

Mutta myös ns. laajan työttömyyden lukemia sietää katsoa. Laaja työttömyys oli syksyllä 2015, Sipilän hallituksen juuri aloitettua, 464 000 henkilöä. Tuoreimman viime marraskuulta olevan tilaston perusteella se on 362 000 henkilöä eli 102 000 vähemmän kuin kolme vuotta sitten.

Laajan työttömyyden käsite laskee yhteen työttömät työnhakijat ja erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä olevat. Minusta on erittäin hyvä, että hallitus on tarjonnut lisää työhön sijoittumista edistäviä palveluja.

Se suurin asia on kuitenkin tilastojen osoittama totuus, että varsinainen työttömyys on vähentynyt peräti 120 000 henkilöllä Sipilän hallituksen aikana. Se on jättimäinen parannus.

Tilastot todistavat, että ainakaan neljän vuosikymmenen aikana paraneminen ei ole ollut näin suuri. Sdp-kok-vihreät hallituksen aikana työttömyys lisääntyi 100 000:lla henkilöllä. Edes muutaman vuoden takaisen maailmanlaajuisen finanssikriisin vuosina työttömyys ei kasvanut niin paljon.

120 000 perheessä, monesti lapsiperheessä, joissa aikaisemmin elettiin työttömyyden varjossa ja siten köyhyydessä, on nyt voitu iloita työstä. Työllisyyden paraneminen on suuri asia myös lapsiköyhyyttä vastaan.

Etlan mukaan yli puolet kasvusta ja samalla työllisyyden paranemisesta on seurausta kustannuskilpailukyvyn palauttamisesta, toinen puoli maailmantaloudesta.

Kaiken lisäksi retuperällä ollut julkinen talous on saatu kuntoon. Vaikka velkaa otetaan valtiolle vielä runsaat miljardi euroa, sen kansantuoteosuus vähenee jo nyt.

Jos siis, maailmantalous vähän hiipuisi, on kuntomme vastata siihen aivan eri maailmasta kuin sinipunan jäljiltä. Julkinen velka kasvoi silloin pitkälti yli 30 miljardilla eurolla neljässä vuodessa.

Olen sitä mieltä, että kun kasvua on saatu aikaisiksi, siitä iso siivu on kohdennettava köyhyyden vähentämiseksi. Vaikka en voikaan kaikessa silitellä Sipilän hallituksen päätä, on se monessa kyennyt kohentamaan lapsiperheille tärkeitä etuuksia.

Vähimmäistasoista vanhempainrahaa ja sairauspäivärahaa on korotettu 96 eurolla/kuukausi, vuositasolla yli 1 000 eurolla. Nuorten kuntoutusrahaa on kohennettu 246 eurolla/kuukausi.

Varhaiskasvatuksen sisaralennusta on lisätty, mikä tarkoittaa sitä, että kahden tai useamman lapsen perheessä maksut ovat alentuneet tuntuvasti. 6 700 lapsiperhettä on vapautettu kokonaan päivähoitomaksuista. Lasten ja nuorten kotipalveluja on kohennettu. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta on nostettu 4,75 eurolla/kuukausi.

Kovan kasvun ja parantuneen työllisyyden ansiosta meidän, toisen työssä olevien ja monien yrittäjienkin, reaalitulot kasvat yli odotusten. Tätä taustaa vasten olisi minun mielestäni pitänyt lopettaa kaikkien indeksien jäädytys. Sattuneesta syystä hallituksella ei ollut siihen valmiutta. Se oli virhe.

Mauri Pekkarinen

kansanedustaja (kesk.)

Jyväskylä