Työn tahti kiihtyy ja kuorma kasvaa

Kuvittele itsesi 80-vuotiaaksi, hieman ylikin. Vähän jo selkää jomottaa ja toimintakyky ei pelaa. Muistikin vähän pätkii.

Et pysty itse selviytymään päivittäisistä toiminnoista: vaatteiden vaihtamisesta, vessassa käynnistä, ruoan laittamisesta.

Välillä joudut olemaan tunteja märissä vaipoissa ja istumaan muiden kohtalotovereiden kanssa samassa tilassa.

Juttelet samoja asioita useita kertoja muiden ikäistesi kanssa, koska muita juttukavereita ei aina ole paikalla.

Tämä on nykyään vanhusten hoitokotien jokapäiväistä arkea.

Me hoitajat autamme ja avustamme parhaimmillaan 8–10 vanhusta aamuin illoin päivittäisten toimintojen kanssa. Ja tämä 8–10 per hoitaja.

Tosin paikkakohtaisia eroja hoitokotien välillä on, mutta usein valitettavasti tilanne on näin. Parhaimmillaan iltavuoroissa on kaksi hoitajaa ja 20 vanhusta. Tämä tarkoittaa 10 vanhusta per hoitaja.

Ja sitten mietitään, miksei vanhuksille anneta virikkeitä, miksi he istuvat märissä vaipoissaan yksin?

Siinä jokainen voi miettiä, jääkö sitä aikaa virikkeisiin enää, kun ensin avustat kymmentä vanhusta, joiden toimintakyky ja muisti ovat jo alentuneet huomattavasti.

Me hoitajat teemme työtä mielestäni intohimosta ja rakkaudesta, mutta miksi meidän tarvitsee alentua ja olla hiljaa, jos työn tahti kiihtyy ja työn kuorma vain kasvaa?

Työn mielekkyys katoaa ajan saatossa varmasti tällä menolla, samoin oma jaksaminen on jo pian historiaa. Ja vielä kun pitäisi jaksaa hoitaa vanhuksia ollessamme 67–68-vuotiaita riippuen omasta iästämme.

Siitähän voisimme saman tien jäädä asumaan hoitokotiin muiden hoidettavaksi.

Hoitaja Keski-Suomesta

Julkaisemme tekstin poikkeuksellisesti nimimerkillä. Toimitus.