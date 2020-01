Työnohjauksesta lisää voimaa ja virtaa työhön

Tänään 28.1. vietetään toista kertaa Työnohjauksen päivää. Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) teemapäivän tapahtumat eri puolilla Suomea tekevät työnohjausta tunnetummaksi.

Monilla aloilla työnohjaus on työn kannalta välttämätöntä ja työssä jaksamisen edellytys. Työnohjauksen vieminen uusille aloille ja uusiin organisaatioihin on kuitenkin tulevaisuuden suunta. Elämmehän maailmassa, jossa mikään muu ei näytä niin pysyvältä kuin muutos.

Jos et tiedä, mitä työnohjaus on, et ole ehkä päässyt sellaiseen osallistumaan. Työnohjaus tarkoitttaa tavoitteellista keskustelua, työn pohtimista, tutkimista, arviointia ja kehittämistä yksin tai ryhmässä koulutetun työnohjaajan tukemana.

Työnohjaus ei siis ole pelkkää purkautumista, se ei tarkoita päämäärätöntä jutustelua tai muistuta kahvipöytäkeskustelua. Työnohjausta eivät myöskään korvaa palaverit, joissa tietyt ryhmän jäsenet ottavat tilan haltuun ja toiset vaikenevat.

Koulutettu työnohjaaja huolehtii siitä, että erilaiset äänet ja mielipiteet pääsevät esiin. Joskus jo se, että kuvataan ja tarkastellaan nykyhetkeä, voi olla kaivatun muutoksen avain – päästään samalle kartalle siitä, missä ollaan menossa ja mikä voisi olla uusi, nykyistä toimivampi suunta ja mitä reittiä sinne päästään.

Keskeistä työnohjauksessa on, että tarkastellaan niitä kysymyksiä, joita ohjattavat tuovat keskusteluun ja tavoite työnohjaukselle asetetaan yhteisessä keskustelussa.

Työnohjauskeskustelu on luottamuksellista. Ohjaajan rooli on kuunnella ja asettua dialogiin ohjattavien kanssa sekä edistää tasavertaisen kuuntelevan keskustelun kehittymistä työntekijöiden välillä. Työnohjaus sopii myös johtamisen ja esimiestyön kehittämisen välineeksi.

Työhyvinvointiin sijoitettu euro maksaa itsensä kuusinkertaisesti takaisin. Eurojen lisäksi laadukas ja oikea-aikainen työnohjaus kartuttaa työntekijän omaa osaamista, lisää hänen pystyvyydentunnettaan ja vahvistaa hänen toimijuuttaan.

Ei ole vähäpätöinen palaute, jos työuran alussa oleva opettaja, psykologi tai hoitaja toteaa työnohjausprosessin tuloksena, että ”enköhän minä nyt pärjää”. Eikä ole merkityksetöntä, jos työryhmä alkaa itse muokata työkäytäntöjään paremmin kunkinhetkisiin resursseihin sopiviksi pohdittuaan perustehtäväänsä.

Työnohjauksen kysyntä on kasvussa, ja on tärkeää huolehtia siitä, että tarjottu ohjaus on laadukasta. Suomen Työnohjaajat ry on laatinut koulutussuosituksia, jotka osaltaan ovat edistämässä sitä, että eri puolilla maata tapahtuva, eri toimijoiden järjestämä koulutus tuottaa osaavia ammattilaisia.

Työnohjaus on kuitenkin yhteistoiminnallista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi työnohjaukseen, siitäkin voi keskustella. Ja jos kiinnostuit siitä, miten työnohjaus voisi auttaa sinua jaksamaan ja kehittymään työssäsi, kysy rohkeasti työnohjauksen mahdollisuudesta työnantajaltasi tai esimieheltäsi.