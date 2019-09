Työssäkäyvä maahanmuuttaja on hyödyksi

Asuessani ja opiskellessani Ruotsissa maahanmuuttoasiaan oli eri näkökulma.

Sosiaalialan opinnoissa tuotiin esille se, kuinka paljon valtio ja kunnat säästävät rahaa, kun maahan saadaan työllistetty aikuinen veronmaksaja. Hänellä saattaa olla jo omassa maassaan hankittu ammatti, jonka voi täydennyskoulutuksella hyödyntää työelämässä.

Suomessakin voi laskea, kuinka paljon suomalaisen saatto aikuiseksi työntekijäksi maksaa: neuvolakäynnit, koulutus, terveydenhuolto, ammatillinen koulutus, armeija ym. Mediassa summaksi on laskettu 100 000–200 000 euroa. Kun turvapaikanhakija on saanut työluvan ja hänestä tulee suomalainen veronmaksaja, säästöä on tullut valtavasti!

Työssäkäyvä maahanmuuttaja tuo suurta taloudellista hyötyä yhteiskunnan säästyneinä kuluina.

Tutustuin turvapaikanhakijoihin aloittaessamme Via Dia -järjestön kautta vapaaehtoistyön vastaanottokeskuksen naisten parissa. Opetamme heille suomea ja suomalaista kulttuuria.

Perheet ovat tulleet tutuiksi. Vanhemmilla on tavoitteita oppia kieli ja päästä työelämään mahdollisemman pian, samoin nuorilla. He ovat kohteliaita ja eteenpäin suuntautuneita huolimatta hyvinkin traumaattisista kokemuksista vaikeilla pakomatkoillaan maahamme.

Kiitos Raimo Mutanen kirjoituksestasi (KSML 26.8.), olen samaa mieltä. Olen kokenut suurta ystävällisyyttä kohdatessani maahanmuuttajia esimerkiksi työelämässä.