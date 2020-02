Työtä ja tuloksia, haasteita ja mahdollisuuksia

Kansanedustaja

Suomi on kansakuntana 2020-luvulla uuden edessä. Kansainvälinen kilpailu kiristyy entisestään, muutosten nopeus kiihtyy ja isänmaan uudistamisen tarpeesta on tullut välttämättömyys. Elinehto.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta on suunniteltu jo yli kymmenen vuotta. Sosiaaliturvauudistus olisi välttämätön, kun nykyinen järjestelmämme on rakennettu pala kerrallaan vanhan päälle.

Työmarkkinajärjestelmämme kaipaa remonttia. Syrjäytyminen lisääntyy, väkilukumme kääntyy laskuun ja aiemmin kaukana maailmalla olleet ongelmat tulevat yhä lähemmäksi meidän suomalaisten arkea.

Toivottomuuteen ei kuitenkaan ole syytä, sillä haasteet voi kääntää mahdollisuuksiksi. Tarvitsemme työtä ja tuloksia.

Uuden punamultahallituksen alkutaipaleesta ei tyylipisteitä voi antaa. Julkista keskustelua ovat sävyttäneet erimielisyydet ja kohuotsikot.

Pintaa raaputtamalla todellisuus on kuitenkin hieman erilainen. Työ tuottaa tulosta ja hyviä päätöksiä on tehty.

Vuoden 2020 budjetti on oikeansuuntainen: pienituloisten toimeentuloa parannetaan, maamme turvallisuuteen panostetaan merkittävästi, yrittäjien ja yritysten verotusta ei kiristetä ja Keski-Suomi saa osansa investointipäätöksistä.

Takuueläkkeeseen tulee 50 euron korotus ja kansaneläkkeeseen 34 euron korotus. Noin 609 000 pienituloista eläkeläistä saa siis vähintään pienen korotuksen eläkkeeseensä.

Kelan maksamat vähimmäistasoiset äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat sekä sairauspäiväraha nousevat 20 euroa kuukaudessa. Opintotuki sidotaan indeksiin ja opintotuen huoltajakorotusta nostetaan 25 euroa kuukaudessa.

Nämä ovat hyviä päätöksiä ja tuovat tukea sitä tarvitseville.

Vuosikausien ajan poliisien määrä maassamme väheni, mutta tähän tulee vihdoin kaivattu muutos. Vuoteen 2022 mennessä Suomeen tulee kolmesataa uutta poliisia.

Puolustusvoimat saavat sata uutta sotilasta vuoteen 2023 mennessä. Koulutettavien reserviläisten määrää nostetaan nykyisestä 1200:lla.

Uudet sotalaivat on tilattu ja hävittäjähankinta hyvällä mallilla. Isänmaamme turvallisuuteen panostetaan ja hyvä niin.

Verotus säilyy maassamme keskeisiltä osilta nykyisellään. Yrittäjyyden ja omistamisen verotusta ei kiristetä. Ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla eurolla pieni- ja keskituloisten palkansaajien, sekä eläketulon ja etuustulojen saajien osalta.

Uusien kone- ja laiteinvestointien poistomahdollisuus tuplataan verotuksessa neljäksi vuodeksi. Tavoitteena on yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla lisätä yksityisiä investointeja ja sitä kautta tukea talouskasvua ja työllisyyttä.

Suomea on jo pitkään vaivannut investointien vähäisyys, joten hallituksen esitys on tervetullut ja tarpeellinen.

Keski-Suomeen myönnettiin 18 miljoonaa euroa kauan kaivattuun Jyväskylä-Tampere raideosuuden kehittämiseen.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettelyn laajentaminen Jyvässeudulle etenee sovitusti. Tämän työkalun tuleminen Keski-Suomen käyttöön parantaa asemaamme.

Useita pieniä ja vähän suurempiakin tiehankkeita nytkähti liikkeelle eteläisestä Keski-Suomesta pohjoiseen saakka. Hippos-hankkeelle myönnettiin vihdoin valtakunnallisesti merkittävän liikuntapaikka-hankkeen status ja kahden miljoonan euron rahoitus.

Kaikki tämä on hyvää ja kauan kaivattua kehitystä. Hallituksen suuriin uudistuksiin tullaan tänä vuonna laittamaan entisestään vauhtia.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen lait on tarkoitus saada eduskuntaan tämän vuoden aikana. Urakka ei ole helppo – sen on todistanut edellinenkin hallitus – mutta se on välttämätön. On selvää, että tämän kokoluokan uudistuksen kehittäminen jatkuu myös seuraavan hallituksen kaudella. Isoissa uudistuksissa pitkäjänteisyys ja yli vaalikausien ulottuva kehittäminen on avainasemassa.

Suomen haasteet ovat mittavia. Yhdessä niihin on vastattava.

Me olemme aina suoriutuneet parhaiten silloin, kun olemme kuunnelleet ja kuulleet toisiamme. Kun olemme laittaneet yhteisen edun oman edun eteen. Tällaista yhteistyön henkeä me tarvitsemme nytkin, kun suuntaamme kohti 2030-lukua.

Kirjoittaja on keskustan

kansanedustaja Keski-Suomesta.