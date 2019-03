Työttömät eivät ole työ- haluttomia

Haluan oikaista pari epäkohtaa koskien työttömiä, joista nyt näkyy olevan valitettavan paljon vääristynyttä tietoa!

Ihmettelen sitä, miksi nyt, tämän viimeisen neljän vuoden aikana, on alkanut liikkumaan jopa tavallisten kansalaisten keskuudessa käsittämätöntä ajatusta siitä, että työttömät muka olisivat haluttomia tekemään töitä, kun rahaa tulee ilmankin! Uskon, että hallitus on saanut tämän ajatusmallin aikaan, työttömyysetuuden vastikkeellisuudella ja aktiivimallilla. Onhan nämä hullut ideat tehty ihan vain siksi, että saadaan työttömien pyrstö sohvasta irti.

On totta, että on työttömiä, jotka laistavat työntekoa, mutta ei ole reilua yleistää. Suurin osa työttömistä lähtisi ilomielin töihin, jos vain sattuisi löytymään semmoista, josta saa oikeaa palkkaa! Mutta ei semmoisia työpaikkoja ihan joka puun oksalla ole. Toisekseen on työnantajillakin heti suhtautuminen toinen, kun kuulevat, että hakijana on työtön.

Sanonta käy, että jos vadissa on pari mätää omenaa, niin ei se tarkoita, että koko vadillinen on mätiä. Tämä sanonta käy myös työttömiin!

Hallitus kehuu, kuinka työllisyys on saatu tämän hallituskauden aikana nostettua 72%:iin. Onko kukaan oikeasti ajatellut sitä, kuinka paljon niistä työttömistä, jotka muka ovat töissä, ovatkin oikeasti ns. tempputyöllistettyjä? Eli töissä, josta ei saa palkkaa.

On tutkittu, että tämän hallituskauden aikana on huimasti lisääntynyt juuri näiden palkattomien työtekijöiden määrä aktiivimallin vuoksi. Lisäksi on lisääntynyt kuntouttavan työtoiminnan tekeminen jopa terveidenkin työttömien keskuudessa. Heitä pyöritetään siellä ilman palkkaa jopa vuosia! Ja hallitus nyt paukuttelee henkseleitään, kuinka työttömyys on saatu laskuun. Eli annetaan jälleen kansalaisille väärä tietoa.

Kun hallituksen mukaan työttömyys on muka saatu laskuun, miksi silti työttömyysetuuksien määrän nostaminen on vastaavasti huimasti kasvanut? Sitä sopii miettiä!

Kirsi Ravinen

Jyväskylä