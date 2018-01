Työttömät ja avoimet työpaikat

Työttömyysturvan aktiivimalli sekä työpaikkojen ja työttömien kohtaamattomuus on saanut monen asiantuntijan toimeliaaksi. Minullakin on kokemukseni pohjalta näihin näkemys.

Työttömyyskortistossa on paljon sinne kuulumattomia ihmisiä: mielenterveys- ja päihdeongelmaisia, fyysisesti työkyvyttömiä ja näiden päälle vielä putkessa olevat. Näille väärässä paikassa oleville pitää järjestää oikeampi status, joka useimmiten olisi pysyvä eläkeratkaisu.

Tällä tavoin saataisiin kortistoon jäämään ainoastaan ne ihmiset, jotka oikeasti haluavat ja ennen kaikkea pystyvät töitä hakemaan. Tästä oikeiden työnhakijoiden joukosta yli 99 prosenttia aivan varmasti haluaa kunnollista työpaikkaa itselleen. Elämäntapatyöttömät ovat niin marginaalinen joukko, että heistä metelin pitäminen on halpamaisen ala-arvoista populismia.

Olen tehnyt 1970-luvulla alkaneen komennusmiestyöuran, joka on vienyt minua työkohteesta toiseen niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Työhalut, -taito ja liikkuvuus ovat aivan olleet kohdillaan.

Tällä kokemuspohjalla voin todeta: Työvoimapulasta on itketty läpi vuosikymmenten. Ei sellaista kausi- tai rakennetaantumaa ole ollut, etteikö sitä aina jossain päin joku taho ole esille nostanut. Yleensä tämä ”työvoimapula” on ollut tarkoitushakuista retoriikkaa.

Reaalielämässä päinvastoin asiallisesta ja kunnollisesta työstä on aina ollut puutetta. Asiallisiin ja kunnon työsuhteisiin on aina saatu ammattitekijät ilman suurempia ongelmia. Ongelmahan on ollut se, että kaikille halukkaille työsuhteita ei ole riittänyt.

Suoritusportaan paremmat työpaikat ovat entisestään vähentyneet. Jos tämän päivän Suomessa työnantaja ei saa työntekijää, niin pitää katsoa peiliin.

Valtapolitiikan tekijät, lopettakaa työttömien syyllistäminen: on työttömiä jotka ovat lähetelleet kymmeniä, ellei satoja hakemuksia ja puhelinsoitot päälle – eikä asiallista työpaikkaa ole löytynyt. Kriminalisoikaa alipalkkaus ja antakaa ammattiliitoille kanneoikeus. Näistä kun lähtee liikkeelle, niin varmasti rupeaa löytymään joka työlle tekijänsä ja vieläpä kotimaastakin.

Tapio Niemelä

Jämsä