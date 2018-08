Työttömyyden tilastojen taakse on katsottava

En kuuna kullan valkeana antaisi ymmärtää, että arvostamani kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Mauri Pekkarinen antaisi vääriä tietoja.

Sen sijaan voin sanoa asiantuntijoiden tavoin, että lisääntynyt palkkatyöllisyys ei johdu hallituksen toimenpiteistä vaan on seurausta kansainvälisestä nousukaudesta. Tulos olisi paljon parempi, jos kotimaan kysyntää ei olisi erilaisin pieni- ja keskituloisten ihmisten leikkauksin kurjistettu.

Dramaattista on se, että lyhyessä ajassa 150 000 joutui aktiivimallitoimenpiteiden kohteeksi tavalla, joka on historiallista. Koskaan ennen ei ole Suomessa käsittääkseni tehty lakia, josta jo etukäteen kerrottiin asiantuntijoiden suulla, että se tulee olemaan syrjivä ja epäoikeudenmukainen.

Tilastoja on siivottu reippaalla kädellä, ihmisiä on siirtynyt eläkkeelle ja yhä useampi on karenssissa tai palkattomassa työssä. Yli 90 % ikääntuneistä työttömistä työnhakijoista joutui leikkuriin.

En myöskään antanut ymmärtää, että palkallisen osa-aikatyön lisääntyminen olisi paranevien lukujen takana.

Näen kylläkin ongelmana Seura-lehden arvioimat 500 000 palkatonta työtä vuosittain tekevät, noin 17 % työvoimasta. Onko meillä varaa lisääntyvään eläkeköyhyyteen, jota tämä muun muassa tuottaa?

Olemme Pekkarisen kanssa samaa mieltä sitä, että esimerkiksi koulutuksen keinoin ja palkkatuen avulla tilanteeseen voitaisiin saada parannusta.

Nyt kuitenkin palkkatukea ei juurikaan saa kolmannen sektorin todistetusti tuloksekas toiminta, vaan se on enimmäkseen varattu yrityksille. Uutisten mukaan ne eivät siitä ole juurikaan kiinnostuneita.

Tämän lisäksi olemme nähneet rajut koulutusleikkaukset, ammattikoulujen opetuksen heikentämisen ja aktiivimallin raunioittavan vaikutuksen opintoihin.

Siksi on syytä katsoa monia eri tilastoja ja myös tilastojen taakse.

Irma Hirsjärvi

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu (vas.)

Keski-Suomen maakuntavaltuutettu

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja