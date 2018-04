Työttömyys ei juuri ihmisiä erottele

Hallituksen aktiivimalli leikkaa tukia, mikäli työtön ei onnistu täyttämään keinotekoisia velvoitteita. Onko se oikeudenmukaista?

Ihminen on tilastoissa työssäkäyvä, jos hän tekee tunnin töitä viikossa. Kuka sellaisella elää?

Hallitus päätti mielivaltaisesta työn määräaikaisuudesta alle 30-vuotiailla. Miten sen on ajateltu auttavan työhakijaa?

Meillä on tullut normaaliksi puhua ääneen, että on välttämätöntä leikata työttömiltä. Tämä on tehty mahdolliseksi voimakkain mielikuvin, kuten idealla ”töitä pakoilevasta työttömästä”.

Mediaan on yhtäkkiä pullahtanut sarjana human interest -artikkeleita loisivista työttömistä ja ikään kuin heidän vastakohtanaan aktiivimallista oivalluksen saaneista työllistyneistä.

Sitä ei sanota, että työttömyys iskee lujaa ja se sattuu iästä, koulutuksesta tai sukupuolesta riippumatta. Ei ole väliä, onko rintapielessä rauhanmerkki vai rotary-pinssi, punaisen ristin neula tai helmikoru. Kyse on perusturvallisuudesta.

Epävarmuus on sama, olet sitten joutunut työttömäksi it-johdosta, työperäisen sairastumisen jälkeen, grillikioskilta tai firman kadotessa alta. Raha on aivan sama kaikille, silloin kun sitä ei ole.

Tälle hallituskaudelle on tyypillistä ideologis-romanttinen eri tason talouksien polarisoiminen. Se tulee näkyviin ehkä parhaiten aktiivimallissa. Päätoimittaja Pekka Mervolan kolumni (KSML 12.4.) rinnasti yritystuet sekä työttömyys- ja sosiaalituet yhtä tärkeinä. Vertaus oli ehkä hieman suoraviivainen.

Ilman yritystukia firmat eivät omienkaan sanojensa mukaan jää vaille ylijäämää ja voitonjakoa. Rahaa siirtyy taskuihin, tileille ja paratiisisaarille.

Köyhälle ja työttömälle tuen loppuminen merkitsee esimerkiksi nälkää, kyvyttömyyttä asua tai ostaa lääkkeitä. Rahaa ei silloin siirry minnekään. Siinä on pieni ero. Myös kansantaloustieteellisesti tarkasteltuna.

Irma Hirsjärvi

puheenjohtaja

Työttömien Keskusjärjestö

Jyväskylä