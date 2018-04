Työttömyys vaivaa opettajia

Arno Kotro varoitti nuorisoa (20.3. Uusi-Suomi) opettajien työttömyydestä. Hänen mukaansa tilanne on seurausta yliopistojen holtittomasta opettajien tuotannosta, mutta onko todella näin? Seuraavassa poimintoja, joissa tarkastelen ongelmaa hieman monipuolisemmin.

Opettajatarpeeseen vaikuttaa lasten lukumäärä, joka laskee tulevina vuosina alhaisen syntyvyyden myötä. Alhaista syntyvyyttä kompensoi jonkin verran lisääntynyt maahanmuutto. Väestörakenne ei ole kuitenkaan merkittävissä määrin syy opettajien työttömyyteen.

Kokonaisuudessa tulee arvioida resurssien ja normien vaikutus. Perusopetusta määrittävät opetussuunnitelman perusteet ja tuntijako, jotka hiljattain uudistettiin.

Uudet tuntijaot aiheuttivat vuosiluokkien ja oppinaineiden välillä jonkin verran muutoksia, joilla voisi olla vaikutusta opettajien työtilanteeseen. Arviointia hankaloittaa kuitenkin opettajien kaksoiskelpoisuudet, aineyhdistelmät ja eri opetusasteiden yhdistetty opetus.

Valtiontalouden säästötoimenpiteitä on seurannut huolestuttava kehityssuunta. Kouluverkko on kaventunut, opetusryhmien koot ovat kääntyneet kasvuun ja opetuksen kokonaismäärää vähentäneiden kuntien osuus lisääntynyt.

Kärjistäen, opetamme vähemmän, suuremmille ryhmille ja keskitetymmässä kouluverkossa. Nämä kolme seikkaa vaikuttavat heikentävästi opettajatarpeeseen lisäten työttömyyttä, sekä liikettä työmarkkinoilla.

Työmarkkinaa määrittää myös toimialan rakenne. Vertaillessa muihin toimialoihin, opetusalalla määräaikaisten työsuhteiden osuus on yksi suurimmista, joka on tyypillistä naisvaltaisille aloille.

Määräaikaisuuksien yleisyyttä on selitetty perhevapailla, mutta viime vuosina määräaikaisiin työsopimuksiin on liittynyt myös lainvastaisia perusteita ja työsopimusten ketjuttamista.

Osa määräaikaisuuksista selittyy sijaistarpeella, mutta nykyisen tiedon valossa määräaikaisuuksia on käytetty myös perusteettomasti.

Toinen luontainen piirre opetusalalle on kausittaisuus. Opetusalan työttömiä työnhakijoita on eniten heinäkuussa ja määrä on melkein kolminkertainen verrattuna maaliskuuhun, jolloin työttömiä työnhakijoita opetusalalla on tilastollisesti vähiten.

Kaikki opetusalan työnhakijat ja koko Suomen avoimet opetusalan työpaikat huomioitaessa, yhtä avointa paikkaa kohden on keskimääräisesti kymmenen työnhakijaa.

Kasvukeskuksissa hakijoiden määrä on suurempi, tosin poikkeuksiakin löytyy, kuten lastentarhanopettajien heikko saatavuus pääkaupunkiseudulla.

Toistaiseksi valtaosa opettajista on innostunut työstään, vaikka jo ennestään raskaaseen työhön on tullut lisää vaativuus- ja kuormittavuustekijöitä.

Merkittävänä haittatekijänä on sisäilmaongelmat, joita vastausten mukaan on joka kolmannen opettajan työpaikalla. Joka viides on sairastellut sisäilmaongelmista johtuen vuonna 2015. Kehnot työolot ja alhainen palkkaus lisäävät tyytymättömyyden lisäksi myös liikettä työmarkkinoilla.

Palaten Kotron puheenvuoroon, niin väitän ettei edellä mainittuja työmarkkinoihin liittyviä haasteita ratkaista yliopistojen tutkintomääriä säätelemällä. Mutta huolissaan opettajien työttömyydestä pitää olla.

Matti Pennanen

tohtorikoulutettava

Jyväskylän yliopisto