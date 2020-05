Tylyä kohtelua kaupungilta Jyväskylän lapsiperheille

Jyväskylän kaupunki kuittaa peruskoulujensa oppilaiden kouluruokailut yhdellä ainoalla välipalatarvikkeita sisältävällä ruokakassilla. Näin ei saa olla.

Suosituksen mukaan kouluaterian tulisi kattaa kolmannes lapsen päivittäisestä energiantarpeesta. Kouluruoka on lakisääteinen ja se sisältyy valtion antamaan koulutusmäärärahaan kunnille. Mihin tämä oppilaiden ruokailuun tarkoitettu raha nyt menee? Valmiuslain asetus ei ole kumonnut perusopetuslakia, jonka mukaan kaikilla peruskoululaisilla on oikeus kouluruokaan.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on vastannut, että opetusministeriö ei ole vapauttanut kouluja perustuslain mukaisista palveluista. Ruokailu on järjestettävä oppilaille, siten kun se on mahdollista.

Opetusministerimme mukaan ”ruokailun järjestämistä voidaan rajoittaa vain, jos se on perusteltua koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi”.

Useissa kunnissa kouluruokailu on järjestetty niin, että vanhemmat saavat itse päättää ottavatko valmiin lounaan tai ruokakassin, ja osassa kunnissa saa maksusitoumuksen valitsemaansa ruokakauppaan.

On lapsia, joille koululounas on päivän ainoa lämmin ateria. Valmiin lounaan antaminen oppilaille olisi ollut suuri hyöty niille lapsille, jotka ovat koulupäivät yksin kotona.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on upeasti huhtikuun aikana jakanut opiskelijoilleen lounas-annoksia 30 000, ilman koronaviruksen tartuntariskiä.

Miten on mahdollista, että kaupunginjohtaja Timo Koivisto kuittaa sen, ettei kaupunki jaa aterioita koululaisille sillä, että Jyväskylän kaupungilla ei ole kapasiteettia.

En usko väitteeseen, etteikö kouluruokailua tai maksusitoumusta olisi ollut mahdollista järjestää Jyväskylässä, jos se onnistuu muissakin suurissa kaupungeissa.

Maksusitoumuksen antaminen koululaisille ei tarvitse resursseja, vaan tahtoa ja ymmärrystä. Kuntien antaessaan maksusitoumuksen kauppaan säästetään kuljetus ja palkkauskuluissa.

Lasten päivittäinen lounas maksaa lapsiperheille. Useampilapsisessa perheessä saattaa tämän ruokailun menoerä ylittää reilusti suunnitellun normaalielämän budjetin.

Tämä pitäisi kuntapäättäjien ehdottomasti nyt ymmärtää. Lapsiperheet tarvitsevat nyt näinä poikkeusoloina kaiken mahdollisen tuen. Erityisesti koululaisille kuuluvan taloudellisen tuen lapsen perustarpeisiin, kuten terveelliseen ja monipuoliseen ruokaan.

Eikö lapsiperheiden ruokatuki olisi perheiden hyvinvoinnin, lasten oppimisen ja sitä kautta koko kaupungin etu? Eikö kaupungin päättäjillä ole halua tehdä sellaisia päätöksiä, joissa huolehditaan kaupunkimme koululaisista ja heidän perheistään?

Nyt olisi tärkeää päättäjien puhaltaa yhteen hiileen, ja sopia yhdessä koululaisille kouluruokakorvaukset takautuvasti.