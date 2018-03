USU-gallup ja sote

KSML uutisoi 24.3., että Uutissuomalaisen teettämän gallupin mukaan suomalaiset haluavat kaataa sote-uudistuksen. Mutta haluavatko he todella? Mitä tutkimus mittaa?

Tieteellisen tutkimuksen ammattilaisena kritisoin tutkimuksen pientä otantaa ja sitä, että niitä kysymyksiä, joilla päästiin tähän tulokseen, ei ole näkyvillä. Jos kysytään tyylillä, ”oletko lakannut pettämästä akkaasi?”, saadaan jänniä vastauksia.

No kuinka saadaan gallupit näyttämään tältä?

Pari tieteellisesti tutkittua faktaa: eniten huutavaa kuunnellaan, vaikka huuto olisi väärää tietoa. Ei sitä kukaan tarkista.

Mielipiteen muokkaus tapahtuu suurta ääntä pitämällä ja usein esittämällä tyhjiä väitteitä tosiasioina. Asian todenperäisyydellä ei ole väliä. Ja ihmisen mielipide asiasta on varmin silloin kun hän tietää asiasta vähiten.

Tässä tapauksessa poliittinen huuto on ollut kova. Mutta tietämättömyys paljastuu esimerkiksi eduskunnan kyselytunneilla kansanedustajiemme tekemistä kommenteista ja kysymyksistä, joista osa on lähes absurdeja.

Lisäksi kansanedustajamme esittävät omia poliittisia mielipiteitään tosiasioina, mikä on sekin ymmärrettävää, jos he eivät ymmärrä. Eikä heillä ole tarjota todellista vaihtoehtoa, kun he eivät sisäistä esitystäkään.

Median vastuuta peräänkuulutan siinä, että näitä juttuja tehtäessä ei maakuntien valmistelijoita ole kuultu. Uudistusta tehdään kaikissa maakunnissa ja sieltä saisi todelliset arviot siitä, mitä uudistus kansalaisen näkökulmasta tarkoittaa.

Muutamaa perustason toiminnasta ja valmistelusta täysin irrallaan olevia asiantuntijaprofessoria on käytetty kommentoijana tarkistamatta, ymmärtävätkö he asian vaikutuksen ja toteutuksen perustasolla-kansalaisen elämässä.

Eli mielestäni USU-gallup mittaa opposition huudon voimakkuutta, ei tosiasioita. Ja sote-uudistus tehdään tämän säestämänä, ja siitä huolimatta.

Mauno Vanhala

yleislääketieteen professori (emeritus)

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

valtakunnallisen sote-tuotannon valmisteluryhmän jäsen

Jyväskylä