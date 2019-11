Unohdettu Chile

Pinochetin diktatuurin sukupolvien takaiset haavat aukeavat uudestaan.

Rauhanomaiset mielenosoitukset metrolippujen hinnan korotuksista olivat viimeinen pisara, kansa lähti kadulle. Ja vastassa olivat karabinieerit vesitykkeineen ja kyynelkaasuineen, kumiluoteineen lavastaen mielenosoittajien tekemiksi eri tyyppistä vandalismia.

Karabinieerit ampuvat mielenosoittajia kumiluodeilla, jossa vain 10% on kumia ja loput kovaa metallia, ei enää jalkoihin vaan silmiin. Kymmeniä nuoria on sokeutunut, kymmeniä ammuttu hengiltä, raajarikoiksi lopuksi elämää. Videolla poliisit pieksävät heitä rauhallisesti ohittavia suojattomia naisia patukoillaan.

He tottelevat ja noudattavat käskyjä?

Väkivalta on yhä brutaalimpaa. Chile on pelkkä kuori, koko maa on yksityistetty, ulkomaisen pääoman omistuksessa, Pinochetin diktatuurin aikana ja Aylwinin, Freyn, Lagosin ja multimiljöönääri Pineran hallitusten toimesta. Joet, järvet, vuoret, maantiet, terveydenhoito, sähkö ja vesi.

Palkka ei riitä päivittäisiin elinkustannuksiin, leipä ostetaan osamaksulla supermarketin luottokortilla, pääomat virtaavat muualle ja kansa on maksumiehenä maan rikkauksien valuessa ulkomaisille sijoitusyhtiöille.

Eläkkeet ovat häpeällisen pienet, opettajien ja sairaanhoitajien palkat surkeita. Koulut eivät ole tasoltaan edes keskinkertaisia vaan huonoja. Vain yksityiskoulut ja sairaanhoito ovat monikansallisten parasiittien käsissä ja palvelevat vain varakkaita.

Onko Chile unohdettu? Puhutaan vain Hongkongin mellakoista.