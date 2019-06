Unohtiko Uurainen järven luontoarvot?

Keskisuomalainen uutisoi äskettäin näyttävästi Uuraisten kunnan suunnitelmista kaavoittaa kirkonkylän läheisyydessä sijaitseva Akkojärvi. Tämä noin 1km pitkä ja 250 metriä leveä järvi on jo rakennettu pohjoispuolella hyvin tiiviisti.

Uutisessa ei esimerkiksi mainittu lainkaan kesäasukkaita; se, että tuomme rahaa ja ostamme palveluita Uuraisilta, on merkityksellistä.

Se, että lomanviettopaikka suunnitellaan täysin uusiksi sekä maisemallisesti että uhaten luonnon monimuotoisuutta, on kestämätöntä.

Me kesäasukkaat emme pelkästään tuo paljon rahaa kunnalle ja osta rutkasti palveluita.Osalla on myös pitkäaikainen suhde Uuraisille, esimerkiksi ukkini Ahti Lehtinen sai Akkojärven tontin palkkioksi palattuaan elävänä Tali-Ihantalasta.

Akkojärvi on runsas lintujärvi, rannoilla tapaa myös lukuisia liito-oravia. Se, että Akkojärvi on vielä niemen suhteen lähes luonnontilassa huolimatta kunnan innosta kaavoittaa sitä jatkuvasti, on myös kunnan käyntikortti.

Näin upeaa, luonnoltaan monimuotoista järveä metsineen ei pitäisi kaavoittaa lisää.

On myös ikävää maanomistajana lukea tiedotusta kotikontujen pysyvästä runtelemisesta lehdestä, eikä sen sijaan vaikkapa ensin kirjeitse kunnalta.

Luonnon monimuotoisuus kärsii suomalaisten unelmasta saada omakotitalo järven rannalta keskustan tuntumasta, ja tämän toivottavasti myös Uuraisten kunta ymmärtää.

Tuo unelma ei voi mennä luontokappaleiden kuten lukuisten lintulajien, liito-oravien ja luonnon ihmisille tuovan hyvinvoinnin edelle.