Unohtuuko lapsen etu?

Viime päivinä tiedotusvälineissä ja osana työllisyyskeskustelua ovat runsaasti esillä olleet hyviksi työntekijöiksi todetut turvapaikanhakijamiehet. Pienissä kunnissa toimivat menestyvät yritykset ovat saaneet kipeästi kaipaamaansa työvoimaa, ja perheet viihtyvät niin Kyyjärvellä kuin Soinissakin.

Huolena vain on, että Suomen valtio uhkaa palauttaa perheen: vaimon ja lapset takaisin kotimaahan, kun isän palkka ei Migrin luomien suuntaa antavien euromäärien ole riittävä perheen elatukseen. Perheet kuitenkin pystyvät elämään näillä pienillä paikkakunnilla isän palkalla.

Ulkomaalaislain mukaan toimeentuloedellytyksestä voidaan poiketa, jos lapsen etu sitä vaatii. Lapsen etu on lainsäädäntöämme ja julkista toimintaamme läpäisevä periaate, ja Suomessa on laintasoisesti voimassa YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Sopimustekstissä ja siihen tulkintaohjeissa antavissa lapsen oikeuksien komitean yleiskommenteissa on selkiytetty lapsen edun käsitettä.

Yleiskommentissaan lasten ihmisoikeuksia koskevista yleisperiaatteista kansainvälisen siirtolaisuuden yhteydessä komitea edellyttää, että sopimusvaltioiden on varmistettava, että lapsen etu otetaan täysimääräisesti huomioon niin lainsäädännössä ja poliittisessa suunnittelussa kuin yksittäisissä päätöksissä koskien mm. oleskelulupaa. Esimerkiksi perheiden yhtenäisyyttä koskevien asioiden käsittelyssä lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon ja lapsen edulla on näin ollen korkea painoarvo.

Mihin on unohtunut lapsen edun arviointi?

Ei ole lapsen edun mukaista, että perhe hajotetaan ja isä jää Suomeen töihin, ja muu perhe palaa alkuperämaahansa. Perheethän ovat osoittaneet tulevansa toimeen yhden työssäkäyvän perheenjäsenen tuloilla. On yrittäjiä, jotka tarvitsevat työvoimaa syrjäisille paikkakunnille. Se on onnistunut vain ulkomaalaisten työntekijöiden kautta.

Suomi tarvitsee lisää lapsia – Suomeen integroituneet lapsetko lähetettäisiin pois täältä?