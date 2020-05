Upeaa, hallitus!

Mielipide

Maamme hallitus ansaitsee suuret kiitokset. Vähän yli kolmikymppiset naiset jaksavat aivan uskomattomalla tavalla kertoa päivästä toiseen, mitä on tehty ja missä mennään. Heissä ei näy edes väsymyksen merkkejä. Hymyillen he päivästä toiseen jaksavat kertoa vaikeistakin asioista, joita on pohdittu aina yötä myöten.

Hallituksen naisilta tulee selkeää tekstiä, etenkin pääministeriltä. Jos tuleekin pieniä virheitä, hallitus ne tunnustaa ja yrittää tehdä parhaansa. Ei voi kuin ihmetellä, mistä he saavat tuollaiset voimat.

Oppositiossa tietenkin kaikki asiat tehtäisiin paljon paremmin! Etenkin setämiehet yrittävät vähätellä nuorten naisten kykyjä. Puhutaan ”huulipunahallituksesta”, tytötellään aikuisia naisia ja keksitään kaikenlaista kielteistä. Onneksi se on pikkuhiljaa vähentynyt. Vähättelyn lisäksi oppositiosta on vaadittu milloin minkäkin ministerin eroa. Sekö oppositiolle olisi aina paras ratkaisu? Kyllä kritisoida saa, mutta joku kohtuus eropuheissakin!

Sanna Marin on tuonut Suomelle aivan valtavasti positiivista huomiota. Pääministeri on ollut edukseen ulkomailla ja kansainvälisessä lehdistössä. Milloin tällaista on viimeksi nähty Suomen politiikassa? Meidän suomalaisten kannattaisi tukea tätä hallitusta ja antaa sille tunnustusta – siihen on nyt aihetta kaiken tämän koronan keskellä.