Uraanin talteenotto – silmänkääntötemppu

Valtioneuvosto myönsi 6.2.2020 Terrafame Oy:lle (ent. Talvivaara) luvan uraanin talteenottoon prosessiliuoksen malmista.

Pekka Perän yhden euron Talvivaaran kaivannaisista tuli miljoonien tappiot myös piensijoittajille. Edessä on entistä likaisempi jälkipyykki: Talvivaara on ollut hengenvaarallisesti uraania tuottava laitos jo koko sen toiminnan ajan.

Uraania ei edes mainittu missään kaivoskirjan luvitusvaiheessa. Uraanipahis näyttää olevan haamuilija, joka nyt on vihdoin jäänyt kiinni lukemattomien valheiden ja huijausten verkosta.

Kun petos paljastui, koko suomalainen ympäristölupamenettely on tullut tiensä päähän.

”Maan tavan” mukaan valtion omistajaohjaus luvittaa ja valvoo itse itseään, hulahtaa sieltä mistä reikä antaa periksi.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) pääjohtaja muistutti 2012, ettei Talvivaaran tilanne voi tästä enää pahentua, koska huippumyrkyllinen kipsisakka-allas oli tyhjentynyt.

1,2 miljoonaa kuutiota eli 1 200 000 000 litraa jätevettä oli valunut Talvivaaran ympäristöön. Jäteveden uraanimäärä ylitti 170-kertaisesti STUK:n raja-arvot.

Kukaan politrukki ei liannut käsiään saastuttavan ja ympäristöä pahasti pilaavan kaivoksen alasajamiseksi.

Uraanin ”talteenottokepuilulla” Suomeen saadaan Euroopan suurin uraanikaivos.

Valtioneuvoston päätös uraanin talteenotosta on paitsi täysin laiton, myös vihreitten petos äänestäjille.

Yksityinen uraania tuottava pörssiyhtiö, saatikka ydinenergia, ei voi koskaan olla kansakunnan kokonaisedun mukaista.

Koko suomalainen ydinosaaminen on huijausta. Posivan loppusijoitus on silmänkääntötemppu, joka aiheuttaa entistä suuremmat vaarat.

Jo 1980-luvulla IAEA suunnitteli, että kaikki Euroopan ydinjätteet loppusijoitetaan samaan paikkaan. Suomi on takapajuinen ja hurskasteleva hallitakseen sitä, mihin mikään suurvalta ei vielä pysty.

Kun Suomen talous on ajettu alas, ollaan pakkotilanteessa. Tervetuloa ydinjätteet, Kainuu on jo asumiskelvoton, vedet ja maaperä pilattu. Jätetäänkö tuleville sukupolville ydinhautuumaa?

Ydinvoima on ilmastomuutoksen vapaamatkustaja.

Ydinvoimala on 1800-luvun höyrygeneraattori, jonka hyötysuhde on surkea. Ts. 1 000 MW ydinvoimalan hukkalämpö on 2000 MW harakoille.

Mitä miljoona vuotta säteileville ydinjätteille tehdään?

Kuka kantaa vastuun Talvivaaran talous- ja ympäristökatastrofista?