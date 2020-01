Urheilun hienoimmat ydinarvot ovat paljon ylevämpiä kuin doping

Vaikka Venäjä ja sen urheilijat suljettaisiin tuhanneksi vuodeksi kaikista kansainvälisistä urheilutoiminnoista, doping ja sen kaikenlaiset sivuilmiöt ei poistuisi täydellisesti mihinkään, ei Venäjältä eikä kansainvälisestä urheilusta. Tarvittaisiin paljon tehokkaampia keinoja, mielestäni jopa koko käsityksen kaikkeen huippu-urheiluun ja siihen liittyvään olisi muututtava jollakin tapaa.

Kysymys dopingin käytön motiiveista on ikuinen. Ongelman ehkäisemiseksi on ehdottomasti tutkittava syitä, jotka johtivat käytön yleistymiseen.

Merkittävää on tietenkin ollut huippu-urheilun viihteellistyminen, ammattimaistuminen ja rahavirtojen kasvu. Pelkkien urheilullisten arvojen osakkeet romahtavat silloin, kun tavoitteena on maksimaalinen rahallinen hyöty. Näin on aina ollut, jo antiikin ajoista lähtien.

Dopingin vastaisessa työssä keskitytään monien mielestä turhankin paljon pelkkään varoitteluun lääkeaineiden väärinkäytön aiheuttamista terveydellisistä haittavaikutuksista. On selvää, että anabolisten steroidien, monenlaisten piristeiden sekä muiden suorituskykyä parantavien lääkeaineiden käyttö voi aiheuttaa vakaviakin ongelmia.

Urheilijan terveys ei tosiasiassa loppupelissä paina vaakakupissa paljoakaan, kun sitä punnitaan urheilullista menestystä vastaan. Huippu-urheilussa on aivan omat sääntönsä, se ei ole harrastelua eikä se ole todellakaan loppupelissä mitään aivan tervettä touhua.

Miksi siis ”lisäravinteiden” haittavaikutukset vaikuttaisivat menestystä janoavan urheilijan ja valmentajan tulevaisuuden suunnitelmiin paljoakaan?

Huolestuttavinta ja moraalisesti arveluttavampaa on mielestäni se tilanne, jossa lääkeaineita käytetään suorituskyvyn parantumiseen huippuasiantuntijoiden valvonnan alaisena. On kiistatonta, että esimerkiksi lääkärien opastuksella erilaisista tehokeinoista saadaan maksimaalinen hyöty minimaallisilla terveysriskeillä.

Mitä on siis tehtävä, että äärimmäinen huippu-urheilu saadaan pidettyä edes jossain määrin dopingista vapaana? Kysymys on erittäin vaikea, eikä täydellistä ratkaisua ole tulossa ehkä koskaan.

Testaamista voidaan tietenkin lisätä määrällisesti ja laadullisesti. Se ei kuitenkaan tuo kuin pienen voiton tässä sodassa.

Uusia ja tehokkaampia täsmälääkkeitä kehitetään kaiken aikaa, ja testaajat ovat lähes aina näitä ”professoreita” ratkaisevasti jäljessä.

Testauksella on silti tärkeä moraalinen viesti. Se on jossain määrin jopa riittävä keino – ainakin meillä Suomessa – muistuttaa siitä, että huijaaminen ei ole sallittua eikä todellakaan kannattavaa.

Mutta vain ja ainoastaan urheilijoiden, valmentajien ja lajiliittojen arvomaailman puhdistuminen takaa sen, että kaikki pääsevät huipullakin ottamaan mittaa ”kaurapuuron” voimalla kilpailevista vastustajistaan.

Sanotaan, että sodassa ja rakkaudessa on kaikki sallittua. Mutta voimmeko rinnastaa huippu-urheilun asioihin, jotka saattavat olla niin tärkeitä, että menestymisen eteen tehdään kaikki voitava, hengenmenon uhallakin?

Tällainen ajatusmalli tuhoaa täysin sen ideologian, jonka pohjalta urheilua yleensä on olemassa. Onneksi ei ole vielä keksitty lahjakkuus-, motivaatio-, pitkäjänteisyys- ja tekniikkapilleriä. Eikä sitä tervettä kunnianhimoakaan saa apteekin hyllyiltä.

Siksi uskon, että puhtaana urheileva, täysin asiaansa uskova lahjakas määrätietoinen yksilö pystyy eri lajeissa tuloksiin, joita hämmästellään vielä vuosikymmentenkin päästä!