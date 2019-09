Uruguay on todellakin toista maata

Lars-Olof Fredriksson kirjoitti (KSML 5.9.) Uruguayn metsätaloudesta ja UPM:n toiminnasta maassa. Kirjoitus kaipaa muutamia täsmennyksiä.

UPM:llä on Uruguayssa erinomainen henkilöstö, 12 vuotta toiminut sellutehdas ja yli 30 vuotta sitten perustetut metsätoiminnot, joiden varaan on hyvä rakentaa kestävää kasvua pitkäjänteisesti.

Uruguay on poliittisesti ja sosiaalisesti vakaa maa, jolla on vahva lainsäädäntö ja demokratian perinne. Poliittinen päätöksenteko on läpinäkyvää. Laki säätelee selkeästi maankäyttöä, mikä on edistänyt kestävää metsätaloutta ilman maanomistukseen liittyviä epäselvyyksiä, toisin kuin naapurimaassa Brasiliassa.

Uruguayssa ei ole sademetsää, ja kaikki maan luonnonmetsät on suojeltu. UPM viljelee eukalyptusta metsäsertifioiduilla plantaaseilla, jotka on perustettu vanhoille laidunmaille. Kestävän metsätalouden periaatteiden mukaiset puuviljelmät voivat hyödyttää luontoa.

FAO:n asiantuntija korosti vastikään televisiolähetyksessä Uruguayn plantaasien tärkeyttä: Ne ovat kestävä tapa tuottaa puuta kasvavaan tarpeeseen, luonnonmetsät säästäen. Plantaasit myös estävät eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista maaperästä.

Heinäkuussa UPM teki päätöksen toisen sellutehtaan rakentamisesta Keski-Uruguayhin. Päätöstä edelsi perusteellinen kolmen vuoden esiselvitys yhteistyössä maan hallituksen kanssa.

UPM ja hallitus määrittelivät tehtaan sijaintipaikan yhdessä. Sijoituspäätöksessä huomioitiin sekä tehtaan toimintaedellytykset – puun ja veden saatavuus – että hallituksen halu kehittää maan keskiosien liikenneyhteyksiä, yhdyskuntarakennetta ja työllisyyttä. Tehtaan vaatima infrastruktuurin kehitys on linjassa hallituksen aluekehityssuunnitelmien kanssa.