Uskon jouluun – Ei sitä keksitty Wall Streetilla, Tokion pörssissä tai Stokkan Hulluilla Päivillä

Kun olin toisella kymmenellä, äitini jouluisin pyysi minua lukemaan Raamatusta Matteuksen evankeliumin. Hän toivettaan perusteli, että ”se nuoren äänellä kuulostaa niin mukavalle”. Luinhan minä, vaikka pitkältä se vaikutti. Turkasen pitkältä, olisi isä sanonut.

He istuivat sohvalle kuuntelemaan. Jouluvieraat tulivat myöhemmin. En siitä uskovaiseksi tullut, mutta mukava tarina se on. Nazaretista tuli 70-luvun nuorelle ihan jotain muuta mieleen.

Heille se oli tärkeää, ja olen nyt vanhempana iloinen, että luin ja toin joulun sanomaa siihen hetkeen.

Nykyisin nousee metakka, jos lapset käyvät kirkossa. Miksei sitäkin voisi ajatella perinteen ja historian kautta? Vanhoissa joulukorteissa on usein kuvattu jotain tällaista.

Aikaisin aamulla jouluaattona reellä joulukirkkoon ajavat Jooseppi ja Hulda.

Kirkossa Jooseppi, taktisista syistä, haluaa takapenkkiin. Kirkon nurkan pönttöuunin lämmössä, virsikirja avoimena sylissä ja karvareuhka silmillä istuu Jooseppi ja nojaa pyylevään vaimoonsa. Tarkkasilmäisinkään tuomiorovasti ei pöntöstään huomaa eikä kuule, että nukkuuhan se Jooseppi, kuten joka kerta.

Se on heille perinne, se on sitä mitä joulu on.

Ei joulua keksitty Wall Streetilla, Tokion pörssissä tai Stokkan Hulluilla Päivillä. Ei sitä voi viettämästä kieltää tämän päivän oikeusoppineet eivätkä farmaseutit.

Uskaltaisin veikata, että useimmat varsinkin parasta ennen -päiväyksen ylittäneet henkilöt muistavat pienen taulun tuvan seinillä. Siinä pieni lapsi kulkee hajoamaisillaan olevaa riippusiltaa pitkin joen yli. Hänen yläpuolellaan valkea enkeli luo lempeän ja suojelevan katseen pieneen kulkijaan.

Vaikka uskon tieteeseen enempi kuin Raamattuun, niin silti minä sydämestäni toivon, että jokaisella pienellä lapsella, joka ensimmäistä kertaa parahtaa ja avaa valoa aristavat silmänsä synnytysosastolla, taksin takapenkillä tai saunan lauteilla, olisi suojelusenkeli johdattamassa ja turvaamassa matkaa läpi elämän.

Hyvää Joulua hyvät ihmiset!

Markku Jyrinki

Jyväskylä