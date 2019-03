Uskottava puolustus- kyky vaatii resursseja

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen peruslinja on säilynyt muuttumattomana jo vuosikymmeniä. Se on perustunut sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja itsenäiseen, uskottavaan puolustuskykyyn. Sen säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa Suomi on pyytänyt tarjousta viidestä hävittäjästä: Boeing F/A-18 Super Hornet (Yhdysvallat), Dassault Rafale (Ranska), Eurofighter Typhoon (Britannia), Lockheed Martin F-35 (Yhdysvallat) ja Saab Gripen (Ruotsi).

Hävittäjä-hankkeen (HX-hanke) tavoitteena on korvata vuodesta 2025 alkaen poistuvan ilmavoimien Hornet-kaluston suorituskyky. HX-hankkeen tehtävänä on tuottaa annetuilla resursseilla paras mahdollinen sotilaallinen suorituskyky osaksi puolustusjärjestelmää. Tavoitteena on, että HX-hankkeen myötä saatava suorituskyky ei vain korvaa Hornet-kaluston suorituskykyä, vaan se tuo mahdollisimman suuren lisäarvon koko puolustusjärjestelmälle.

Hankinnan kohteena oleva suorituskyky syntyy kunkin monitoimihävittäjävaihtoehdon ympärille rakentuvasta ja neuvoteltavasta hankintakokonaisuudesta. Kokonaisuus pitää sisällään 64 lentokoneen lisäksi muut tekniset järjestelmät, koulutusjärjestelmät, tarvittavat huoltovälineet, testilaitteet ja varaosat sekä aseet, sensorit ja muut tarvittavat tyyppikohtaiset tukitoiminnot.

Monitoimihävittäjän valinta perustuu viiteen päätösalueeseen: monitoimihävittäjän sotilaallinen suorituskyky, huoltovarmuus, teollinen yhteistyö, elinjaksokustannukset sekä hankinnan turvallisuus- ja puolustuspoliittiset vaikutukset.

Koska hankinta vaikuttaa puolustusvoimien toimintakykyyn ja ratkaisee ilmavoimien koko taistelukyvyn aina 2060-luvulle asti, tulee hankintapäätöksen ensisijaisesti johtaa suorituskyvyltään parhaimman järjestelmän valintaan, mukaan lukien tukevat elementit ja koko elinkaaren aikainen kehittämiskyky.

Valmistajan on tarjottava vaatimukset täyttävät teollisen yhteistyön ratkaisut sekä ylläpitojärjestelmä, joka mahdollistaa poikkeusolojen toiminnan ja sen edellyttämän riittävän itsenäisen toimintakyvyn. Hankittavan järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset on pystyttävä kattamaan puolustusbudjetista.

Vuoden 2019 jälkipuoliskolla lähetetään tarkentava tarjouspyyntö, jonka jälkeen käytävässä toisessa neuvotteluvaiheessa määritellään lopulliset hankintakokonaisuuksien sisällöt kunkin kandidaatin kanssa. Toisen vaiheen päätteeksi vuonna 2020 pyydetään lopulliset tarjoukset. Hankintapäätöksen tekee valtioneuvosto vuonna 2021.

HX-hankintaprosessin teollisen yhteistyön minimiosuudeksi asetetaan 30% hankinnan kokonaisarvosta. Tällä teollisen yhteistyön määrällä voidaan, huomioiden teollisen yhteistyön sääntöjen määräykset ja kotimainen puolustusteollinen pohja, lähtökohtaisesti varmistaa kotimaisen teollisuuden merkittävä osuus hankinnan toteuttamisessa ja samalla turvata riittävä sotilaallinen huoltovarmuus sekä mahdollisuus Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan syventämiseen.

Tämä avaa erinomaisia mahdollisuuksia Keski-Suomelle teollisen yhteistyön ja ilmavoimien kehittämisen ansiosta.

Uskottavan puolustuskyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömiä investointeja ei pidä asettaa vastakkain valtion muiden menokohteiden kanssa, kuten vasemmistopuolueet usein tekevät.

Suomen on huolehdittava omalta osaltaan siitä, että vakaus Pohjois-Euroopassa säilyy. Se edellyttää paitsi hyvien suhteiden ylläpitämistä kaikkiin naapurimaihimme, myös riittävän voiman näyttämistä ja tarvittaessa sen käyttämistä kriisitilanteessa.

Petri Neittaanmäki

YTM

varapuhemiehen erityisavustaja

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Jyväskylä