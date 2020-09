Uskottava puolustus on tärkeää Suomelle

Pääministeri Marin on luvannut hallituksensa tekevän tämän kuun budjettiriihessä päätöksiä työllisyyttä vahvistavista toimista, ja hyvä niin. Työllisyystoimia tältä vasemmistohallitukselta ja sen perustamilta kolmikantaisilta työryhmiltä on nyt odotettu jo kohta puolitoista vuotta, ja maamme talous on sillä välin ajautunut erittäin vaikeaan kriisiin.

Tähän asti vastuulliselle talouspolitiikalle kintaalla viitanneesta vasemmistoliitosta on jopa nyt kuultu työllisyysavauksia. Puheenjohtaja Li Andersson vaati vasemmistoliiton kesäkokouksessa 27.8. Hyvinkäällä varusmiespalvelusaikojen työllisyyspotentiaalin selvittämistä. Varusmiespalveluksen kestoa lyhentämällä työllisyyttä voitaisiin Anderssonin mukaan vahvistaa jopa usealla tuhannella henkilöllä.

Tämä ehtotus tosin heikentäisi Suomen turvallisuutta, ja siksi sen toteuttamista ei olisi syytä edes harkita.

Koko maan puolustaminen perustuu laajaan reserviin, joka luo puolustukselle alueellista kattavuutta ja toimintakykyä pitkäkestoisessa tai laajamittaisessa kriisissä. Reservistä muodostettavat joukot tuotetaan yleisen asevelvollisuuden ja varusmiespalveluksen kautta.

Nykyiset palvelusajat on optimoitu meidän uskottavan ja itsenäisen puolustuksen tarpeisiin. Varusmiespalveluksen keston leikkaaminen Anderssonin ehdottamalla tavalla heikentäisi varusmiesten osaamista ja siten kykyämme itsenäiseen puolustukseen.

Tähän meillä ei kiristyneessä turvallisuustilanteessa ole kertakaikkiaan varaa.

Uskottavasta maanpuolustuksesta on pidettävä kiinni nyt kaikissa olosuhteissa.

Siksi nuorten edellytyksiä työllistyä pitää parantaa muilla keinoilla.

Panostukset lasten ja nuorten varhaisiin vuosiin sujuvoittamalla nuorten nivelvaiheita, mm. joustavoittamalla heidän mahdollisuuksia hakea opiskelemaan, ovat tässä vaihtoehtoja, joilla olisi merkitystä nuorten tulevaisuuden kannalta.