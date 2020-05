Uuden edessä

Jotakin ainutlaatuista ja aikalaisille ennen kokematonta liittyy koronapandemiaan.

Kokemuksia on sotien ja eräiden tautien iskuista ihmiskunnan riveihin, mutta tämän kaltaista kaikkia koskevaa uhkaa eivät nyt elävät ole kokeneet. Sen kavaluus liittyy tuntemattomiin lähteisiin ja kohteiden valinta on summittaista. Paras lääketieteellinen tieto on otettu käyttöön, mutta johtopäätökset vaihtelevat.

On pakko kyseenalaistaa ihmisen elintapa ja myöntää sen tuottama uhka ympäristölle, ja lopulta itselle, rajallisella planeetallamme. Muun luonnon yläpuolelle noussut ja isojen aivojensa avulla reviiriään silmittömästi laajentava ihminen joutuu uudenlaisten uhkien edessä tarkistamaan elämäntapansa perusteet. Taudit eivät tunne ihmisen määrittämiä rajoja, ei huomioi inhimillisiä odotuksia eivätkä kunnioita valittuja.

Pentti Linkola sanoi jo muinoin, kun ihmisiä oli vain noin puolet nykyisestä, että meitä on liikaa ja jakoi karmeita karsintasuunnitelmiaan. Itse ajattelen, että maailmankaikkeuden suurissa prosesseissa planeettamme jatkaa kulkuaan ihmistä juuri kunnioittamatta. Ihmisen rooli ja arvo heijastuvat siinä tavassa, jolla kohtelemme toisiamme ja biosfäärin muita eliöitä.

Ihmisestä kertova historia muodostuu pääosin harhaisista katsomuksista ja uskomuksista nojaten tieteen ulottumattomissa olleeseen maailmankuvaan.

Noin 10 000 vuotta sitten metsästäjänä ja keräilijänä elänyt ihminen asettui paikoilleen ja aloitti kilpailun omistuksesta sekä vallanjaosta. Vasta tieteellisen maailmankuvan myötä planeettamme on asettunut osaksi maailmankaikkeutta, jossa vain ihminen kykenee halutessaan arvottamaan tekemisiään ja ottamaan vastuuta muista.

Ymmärretäänkö uuden tilanteen vakavuus ja sen tuomat ongelmat? Sotia on historiassa käyty usein, kulttuureja on kumottu vahvemman voimalla ja ilmastokin on muuttunut asteittain ihmistekojen seurauksena. Tämä pandemia on uusi, vaikeasti jäljitettävä ja koskee koko ihmiskuntaa, jonka laiminlyönneistä ja virheistä virus on lähtöisin.