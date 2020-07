Uuden testamentin uusi käännös on epätarkkaa

Pipliaseura julkaisee lokakuussa Uuden testamentin uuden käännöksen. Nyt siitä on maistiaisia (HS 12.7.).

On hyvä tavoite saada UT ymmärrettävämmäksi nuoremmille sukupolville, joille Raamatun maatalousaiheiset kielikuvat lienevät vieraita. Jotkut aiemmat käännökset on kuitenkin korvattu epätarkasti Raamattua huonosti tuntevan nykylukijan kannalta. Esimerkkejä.

Vapahtajan korvaaminen pelastajalla tuonee ensiksi mieleen pelastushenkilöstön, mutta Jeesus ei pelastanut onnettomuuksista kuten tulipalosta, vaan vapautti ihmiset synnistä iankaikkiseen elämään. Pelastaja ei käy vapauttamassa vankeja siviiliin. Heitäkin Jeesus vapautti konkreettisestikin – kuten Paavalin. Miksi Vapahtaja tai Vapauttaja ei kelvannut?

Jeesus julisti autuaiksi muun muassa vainotut, koska palkka taivaassa on suuri. Tuskin kukaan tuntee itseään onnelliseksi vainoamistilanteessa.

”Onnellisuusprofessori” Markku Ojanen ehdotti esitelmässään onnellisen sijaan sanaa onnekas. Koettelemuksessa voi piillä tuleva onni. Lisäksi armo tarkoittaa, että olemme onnekkaita ilman omia ponnisteluja.

Eikö Jeesus tarkoittanut kiusauksella sitä, että meidän ei tulisi sortua houkutuksiin toimia väärin? Kiusaus on korvattu sanoilla koettelemus ja testi. Miksi? Kiusaus on tuttu sana Janssonin kiusauksesta. Testi taas on järjestetty, ja koettelemus kuten tulva voi olla meistä riippumaton.

Messiaan korvaaminen aina Kristuksella vääristää historiaa, sillä juutalaiset, Jeesuksen seuraajatkin, odottivat Messiasta eivätkä juutalaiset vieläkään tunnusta Kristusta Messiaaksi.

Raamatun aikaan vilja puitiin polkien tai kepein tai nuijin hakaten. Jyvät irtosivat oljista, kuoria eli akanoita jyvistä ja joukossa olevista rikkakasveista siemeniä. ”Kaikki muu” ruumenien tilalla kattaa virheellisesti myös oljet, vaikka ruumenet tarkoittavat vain kuoria ja rikkakasvien siemeniä.

Seimen korvaaja ”eläinten heinät” panee miettimään, oliko Jeesus-lapsi ison heinäkasan päällä, heinien päällä lattialla vai taiteilijoiden kuvaamassa puukehikossa.

Ei missään näistä, vaan ehkä heinien tai olkien päällä kiveen koverretussa eläinten juoma-astiassa. Sellaisen näin rekonstruoidussa Jeesuksen ajan kylässä Israelissa.