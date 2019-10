Uusi sairaala Nova raiteilleen

Pian valmistuva Sairaala Nova on odotuksia täynnä. Vaikka investointi on kallis, toimivat tilat ja fiksut hoitopolut ovat selkeä parannus koko maakunnallemme. Seuraavaksi on tärkeää varmistaa, että kulkuyhteydetkin ovat kunnossa.

Tällä hetkellä ongelmia on autoilevilla työntekijöillä, potilailla kuin myös vierailuille tulijoillakin. Parkkipaikat ovat tukossa ja vaikeasti saavutettavia. Bussit kyllä toimivat ja Linkki-reittejä ilmeisesti lisätään, mutta niidenkin palvelumahdollisuus on rajallinen.

Hyvä saavutettavuus tuo säästöjä julkiselle sektorille ja parantaa arjen sujuvuutta. Pyöräilyn edellytyksiä on parannettu ja kehitetään edelleen, mutta ne auttavat vain lähialueen käyttäjiä.

Ratkaisuehdotuksemme on raideliikenteen pysäkki uuden sairaalan kupeeseen, mikä monipuolistaa ilmastotietoisella tavalla keskisuomalaisten liikkumisen mahdollisuuksia. Olisihan hullua jättää hyödyntämättä sairaalan vierestä menevät toimivat kiskot.

Pysäkki ei pidentäisi juurikaan matka-aikoja, mutta parantaisi uuden sairaalan saavutettavuutta huimasti niin jyväskyläläisten kuin muun Keski-Suomenkin osalta.

Raideliikenne tukisi Sairaala Novan lisäksi myös suunnitteluvaiheessa olevaa vanhan sairaala-alueen ns. Kukkulan kehittämistä, mihin kaavaillaan merkittävää liiketoiminta- ja asumisympäristöä. Toivomme, että asiaa selvitetään ripeästi ja tutkitaan raidepysäkin tuomat edut.

Olemassa olevat ja ohikulkevat junat voisivat pysähtyä keskussairaalalla ja palvelisivat myös Kukkumäen asukkaita.

Raidematkaamisen suosio on kasvanut Keski-Suomessa ja koko maassa; sairaalan pysäkki lisäisi junaliikenteen käyttöä entisestään ja palvelisi työntekijöiden ja asukkaiden ohella ajokortittomien liikkumista ja ilmastonmuutoksen torjumista. Hankasalmen, Jämsän, Petäjäveden ja Keuruun asukkaat pääsisivät ilman kumipyöriä Keskussairaalaan.

Raideliikenteen seuraavien vuosikymmenten näkymät kannattaisi huomioida myös. Jyväskylän seudulla risteilee raiteita aivan kuten suurkaupungissa. Luontainen lähijunaverkosto on melkein kuin kalustoa vailla valmis.

Raiteet vievät myös naapurikuntien taajamiin. Petäjävesi, Laukaa, Äänekoski ja Muurame ja Jyväskylän Korpilahti olisivat raiteiden ulottuvilla Keskussairaalasta ja tietenkin myös Jyväskylän keskustasta. Pysäkkien määrä vaikkapa Seinäjoen, Joensuun tai Iisalmen ympäristössä on aivan eri luokkaa.

Uskomme, että tulevaisuudessa raiteet ovat osa liikkumista myös Jyväskylän kaupunkiseudulla. Maailma muuttuu, raideliikenteen suosio ja tarve kasvaa sekä raiderahoitus lisääntyy.

Jyväskylän kaupunkiseudun kannattaa olla mukana tässä kehityksessä.