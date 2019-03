Uusi sote pian maaliin

Viime viikkojen politiikan käänteet ovat olleet nopeita, jopa dramaattisia. Kun kävi ilmi, että maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus (makusote) ei tule voimaan tälläkään vaalikaudella, pääministeri Juha Sipilä päätti jättää hallituksensa eronpyynnön, jonka tasavallan presidentti hyväksyi. Hallitus muuttui toimitusministeriöksi muutaman viikon etuajassa ja se voi hoitaa enää vain juoksevia asioita.

Uudistus kaatui tällä kerralla opposition vastustukseen ja kokoomuksen esittämään valinnanvapausmalliin. Uudistuksen kaatuminen on suuri vahinko, kun palvelujärjestelmämme uudistamisen tarpeesta on oltu niin pitkään yksimielisiä. Yksimielisyys on koskenut myös uudistuksen perusperiaatteita.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa asian käsittelyyn osallistuneen kansanedustaja Pekka Puskan mukaan opposition vastustus merkitsi huomattavaa käsittelyn jarrutusta. Myöskään kokoomuksen piirissä ei ollut täyttä tukea uudistukselle, jonka tärkein kipukohta oli sen itsensä esittämä.

Kaatuneen mallin suurin ongelma oli tapa, jolla yksityiset yritykset otettiin mukaan, eli niin sanottu markkinamalli. Sen ongelmana ei niinkään ollut yksityisen kapasiteetin hyödyntäminen, vaan valittu malli olennaisesti vaikeutti integraatiota, toi huomattavan byrokratian ja myös perustuslaillisia ongelmia.

Tällä logiikalla tulevan sote-mallin pohjan voisi muodostaa jo pitkälle valmisteltu esitys ilman tätä ”markkinamallia”. Eli maakunta olisi palvelujen järjestäjänä ja myös suoraan vastuussa tuotannosta – hyödyntäen toki tarpeen mukaan niin yksityisiä kuin järjestöjen palveluja alihankinnoilla ja palveluseteleillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen olisi tällöin suoraan julkisella pohjalla, mitä valtaosa suomalaisista haluaa. Malli merkitsisi myös sitä, että suppeiden sote-keskusten sijasta väestölle voitaisiin taas tarjota terveyskeskusten tapaan suoraan laajempia peruspalveluja.

Tarvittavista muutoksista voitaisiin sopia tulevissa hallitusneuvotteluissa, minkä jälkeen jatkotyö voisi sujua ripeästi.

Jos valmistelu päätetään sen sijaan aloittaa alusta, se tuo mukanaan monia ongelmia. Seuraavaa kautta leimaa taas poliittinen kiistely isosta sotesta. Ja samaan aikaan pitäisi valmistella muita suuren luokan uudistuksia, kuten sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja perhevapaauudistus.

Mikäli laajaa makusotea ei haluttaisi viedä enää tulevalla vaalikaudella eteenpäin, maakunnissa tapahtunut soten valmistelutyö ei ole mennyt täysin hukkaan tässäkään tapauksessa.

Kun soten perusperiaatteista eli maakunnallisesta integroidusta järjestelmästä on niin laaja yksimielisyys, voitaisiin tällaiseen mennä nopeasti nykylainsäädännön pohjalta myös maakunnallisilla kuntayhtymillä. Näinhän on jo tapahtunut hyvin monessa maakunnassa. Tältä pohjalta olisi askel uudistuksen seuraavaan vaiheeseen paljon helpompi.

Valittiinpa lopulta mikä malli hyvänsä, sen tulee estää sosiaali- ja terveyspalvelujemme rapautuminen, turvata pohjoismainen palvelujärjestelmämme ja katkaista hallitsematon kustannuskehitys.

Petri Neittaanmäki

varapuhemiehen erityisavustaja, YTM

maakuntahallituksen jäsen (kesk.)

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä