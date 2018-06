Uusi tapa estää nuorten syrjäytymistä

Pohjoisen Keski-Suomen lukiot ovat löytäneet motivointimallin, joka ehkäisee selkeästi syrjäytymistä ja tiivistää koulutuksen ja työelämän yhteyttä. Nyt haastamme kaikki lukiot ja ammatilliset oppilaitokset mukaan Polku tulevaisuuteen -hankkeeseen.

Peruskoulun päättäneistä jäi tämän kevään yhteyshaussa noin 3 prosenttia ilman lukio- tai ammatillisen koulutuksen paikkaa koko maassa. Vaikka kaikki saisivat paikan, opintojen keskeyttäminen katkaisee monta hyvin alkanutta taivalta.

Menossa oleva nousukausi pienentää työttömyyttä, mutta nuorten työttömyys ei alene samassa tahdissa. Jopa 15 prosenttia Keski-Suomen 16–28-vuotiaista luokitellaan syrjäytyneiksi.

Suhteessa eniten koulutuksen ja työelämän ulkopuolella on nuoria pohjoisessa Keski-Suomessa Kivijärven, Saarijärven, Viitasaaren ja Pihtiputaan seudulla. Pahimmillaan jopa viidesosa kunnan nuorista kuuluu tähän joukkoon.

Me kaikki tiedämme, että nuorten syrjäytyminen on yksi suurimmista suomalaisen hyvinvoinnin uhkista. Sen ehkäisemiseksi on jo monia keinoja: Etsivä nuorisotyö, koulukuraattoripalvelut, matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelut, nuorten työpajatoiminta, ammatilliseen koulutukseen valmistava Valma-koulutus. Yhteisen tavoitteen eteen tehdään paljon työtä, mutta yksilölliseen ohjaukseen rahkeet eivät riitä.

Tätä työtä on tehostettava uudella kokonaisvaltaisella yhteistyömallilla, jotta saamme nuoret motivoiduksi sekä koulutukseen että työelämään. Kun ne kytketään mahdollisimman varhain yhteen, koulutuksen ja työnteon yhteys selkiytyy. Opiskelumotivaatio lisääntyy, kun jokainen näkee ja ymmärtää, mihin eri taitoja loppuelämän ajan tarvitaan.

Suuri vastuu nuorten tulevaisuudesta lankeaa toisen asteen koulutuksen järjestäjille. Meillä on varsin kattava lukioverkko ja jonkin verran harvempi ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten verkko.

Kouluissa on kuitenkin vaikea opettaa konkreettisia työelämätaitoja – mutta mahdotonta se ei ole.

Tämän olemme todistaneet nyt pohjoisen Keski-Suomen lukioissa. Olemme toteuttaneet Lukiosta työelämän taitajia -hanketta parin vuoden ajan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Hankkeen tuloksena lukioon on syntynyt neljä työelämäkurssia, jotka voi suorittaa verkko-opintoina. Niitä pilotoidaan parhaillaan, ja kurssien kysyntä on ollut tarjontaa suurempaa.

Hankkeen aikana yli 200 lukiolaista on suorittanut erilaisia työelämään valmentavia kursseja, kuten järjestyksenvalvojakurssin, hygieniapassin, työturvallisuuskurssin tai tulityökurssin.

Nuorten mahdollisuudet päästä kausityöntekijöiksi paikallisiin yrityksiin ovat lisääntyneet selvästi. Sekä yrittäjät että nuoret ovat aktivoituneet: yritykset työllistävät nuoria entistä enemmän ja nuoret hakeutuvat hanakammin töihin lukion loma-aikoina. Hankkeessa on tähän mennessä ollut mukana noin 50 yritystä.

Lukiolaiset ovat paikallisille yrittäjille tärkeää ruuhka-aikojen työvoimaa, ja nuoret tarvitsevat työelämätaitoja. Hyöty on molemminpuolinen.

Pienissä yrityksissä työskennellään niukoilla resursseilla, joten aikaa työn ohjaamiseen ei liikene. Siksi yrityksille on mietittävä uusia kannustimia nuorten palkkaamiseen ja työssä oppimisen ohjaamiseen. Se maksaa, mutta nämä kulut saadaan tulevina vuosina takaisin moninkertaisina.

Heitämmekin haasteen Keski-Suomen kaikille lukiolle ja ammatillisille oppilaitoksille sekä Keski-Suomen kehittäjille. Nuoriso on tärkein voimavaramme ja tulevaisuutemme takaaja. Olemme löytäneet hyvän motivointimallin, joka on laajennettavissa.

Tarvitaan vain yhteistä tahtoa, arkijärkeä, ennakkoluulotonta ideointia ja jonkin verran rahaa sekä selkeä konsepti. Lähtekää mukaan! Polku tulevaisuuteen -pilottihankkeella voisimme pohjustaa mallia, jolle on varmasti käyttöä koko maassa.

Pentti Räisänen

aluelukion rehtori

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lauri Ihalainen

kansanedustaja (sd.)

Pihtipudas