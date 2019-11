Uusi yhdistys keskittyy kansalaisten hyvinvointiin

Maassamme kuohuu, lähes joka rintamalla. Yhä useammat kokevat jääneensä poliittisten päätösten vuoksi unohdetuiksi ja väärin kohdelluiksi. Rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät ja joutuvat mitä moninaisimpiin arkielämän ahdinkoihin.

Perussuomalaiset ovat kautta linjan seisseet vankkumattomasti suomalaisen perusjampan ja peruslyylin puolella. Muiden puolueiden soraäänistä huolimatta perussuomalaiset ovat linjauksissaan muistaneet nimenomaan heikompien ja niiden etua, jotka eivät itse saa ääntänsä esille.

Oman maan asiat ovat sydäntäni lähellä ja siksi aikoinani liityin juuri perussuomalaisiin. Ilolla voin myös todeta, että puolueemme on tällä hetkellä maamme suosituin puolue ja sellaiset henkilöt, jotka eivät ole olleet politiikasta tai vaikuttamisesta kiinnostuneita, ovat lähteneet mukaan toimintaan maamme hyväksi tai harkitsevat mukaan lähtemistä.

Jyväskylän perussuomalaisissa on myös kuohunut viime aikoina. Sen seurauksena on tapahtunut muutoksia paikallisyhdistyksen tiimoilta. Perussuomalaisten puoluehallitus on käsitellyt ja hyväksynyt muutokset.

Kyseessä on ollut muutos, jossa Jyväskylän perussuomalaiset ry. on erotettu Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:stä ja uutena, toimivana yhdistyksenä työskentelee Jyväskylän seudun perussuomalaiset.

Tämä muutos on tapahtunut täysin laillisin perustein sekä avoimesti toimien.

Jyväskylän seudun perussuomalaiset jatkavat intensiivisesti työtä ja keskittyvät nyt olennaiseen eli yhteiskuntamme rakentamiseen sellaiseksi, että jokaisella maamme kansalaisella olisi hyvä, ihmisarvoinen elämä. Elämmehän täällä vain kerran.